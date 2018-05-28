Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Гана

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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - ГанаДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 52 минуты, которая состоится 30.05.2018.
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Прогнозы на матч Япония - Гана
Япония
46.6% (41)
Ничья:
31.8% (28)
Гана
21.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.4% (25)
2:1 Япония:
21.6% (19)
1:0 Япония:
18.2% (16)
1:2 Гана:
15.9% (14)
2:0 Япония:
5.7% (5)
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