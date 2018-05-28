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Австрия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - РОССИЯ

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 30.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Австрия - РОССИЯ
Австрия
27.3% (38)
Ничья:
43.2% (60)
РОССИЯ
29.5% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.3% (49)
Австрия:
17.3% (24)
РОССИЯ:
16.5% (23)
РОССИЯ:
6.5% (9)
Ничья:
5% (7)
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