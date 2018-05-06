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  7. 1/4 финала
Стадион: Зрители: 5011
Сённерйюск
1:0
Конец матча
Хобро
0'
52' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
65' Желтая карточка
Bjoern Kopplin
1:0
66' Гол
Люикс Кес
78' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
93'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Поульсен Симон
Фол, нарушение
92'
Кроон Симон из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
92'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
92'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
92'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
92'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
92'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
91'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
91'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
90'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Головой пробил Якобсен Кристиан II, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
90'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
90'
Уре Микаэль мяч отрикошетил от ворот
90'
О, боже! Хвильсом Мадс должен был легко забивать, но попал в штангу!
89'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
89'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
89'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
88'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Уре Микаэль наказан за толчок Дамборг Йонас
88'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
87'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
87'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
87'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
86'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
85'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
85'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
84'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
84'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
84'
Якоб Тёрнелунд выбил мяч подальше от ворот.
83'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
83'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
82'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
82'
Якоб Тёрнелунд нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
81'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
80'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
80'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
79'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
78'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
77'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Плохо сыграл Яв-Ихле Аманква - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Удар от ворот произведет Хобро
77'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
76'
Яв-Ихле Аманква пробил головой, вратарь справился с ударом.
75'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Удар от ворот произведет Хобро
74'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
73'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
71'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Плохо сыграл Яв-Ихле Аманква - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
70'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
68'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
68'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
68'
Удар от ворот произведет Хобро
68'
Отличный пас сделал Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Описание гола
66'
Г О О О О Л Люикс Кес закручивает штрафной в сетку! Великолепно
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
65'
Бьорн Копплин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Бьорн Копплин из команды Хобро играет слишком грубо. Якобсен Кристиан II оказался на газоне.
65'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Удар от ворот произведет Хобро
64'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
64'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Ромер Марсель
63'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 5011 болельщиков
62'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
62'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
61'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
61'
Удар от ворот произведет Хобро
61'
Йонссон Эггерт не смог попасть в створ ударом издали
60'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
60'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
60'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
59'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
59'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
58'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск.
Офсайд
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
57'
Мартин Миккельсен из команды Хобро увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
57'
Отличные скиллы показывает Мартин Миккельсен, обводя своих соперников
56'
Удар от ворот произведет Хобро
56'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
55'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
55'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
53'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
52'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Vito Hammershoej-Mistrati получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicholas Marfelt
51'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кроон Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
50'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Хобро
49'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
48'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
47'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Мадс Юстесен наказан за толчок Хвильсом Мадс
46'
Удар от ворот произведет Хобро
46'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
45'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Шанс! Педерсен Марк из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
44'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Хвильсом Мадс пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
43'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
42'
Кроон Симон делает подножку сопернику.
42'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Бьорн Копплин, обводя своих соперников
Офсайд
40'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск в офсайде
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бабаян Эдгар из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
39'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
39'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
39'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
39'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
39'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
38'
После удара головой, который сделал Мадс Юстесен мяч выносится вратарем на угловой
38'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
37'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
37'
Дэнни Ольсен не смог попасть в створ ударом издали
36'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
35'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
35'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
34'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Антипас Квинси из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Отличные скиллы показывает Кроон Симон, обводя своих соперников
32'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Дэнни Ольсен из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Хобро
30'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
29'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
29'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кроон Симон пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Хобро
28'
Отличный пас сделал Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
27'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Ромер Марсель
25'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
23'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Vito Hammershoej-Mistrati пробил со штрафного прямо в стенку
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
20'
Удар от ворот произведет Хобро
20'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
19'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Дэнни Ольсен
18'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Сёрен Фредериксен делает подножку сопернику.
17'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Яв-Ихле Аманква
16'
Яв-Ихле Аманква ошибается в защите.
15'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
Фол, нарушение
14'
Кроон Симон получает жёлтую карточку за толчок соперника.
14'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
13'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает пас партнеру.
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
12'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
12'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
10'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
8'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
7'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
6'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
6'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Антипас Квинси наказан за толчок Йонссон Эггерт
5'
Удар от ворот произведет Хобро
5'
ШАНС! Сёрен Фредериксен нанес удар с лета, но не попал по воротам!
5'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
4'
Какой промах! Яв-Ихле Аманква имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
3'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
3'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Педерсен Марк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
2'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
1'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Хвильсом Мадс, и мяч снова в игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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