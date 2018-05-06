Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5011
1:0
Конец матча
52' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
65' Желтая карточкаBjoern Kopplin
1:0
66' ГолЛюикс Кес
78' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
93'
93'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Поульсен Симон
92'
Кроон Симон из команды Сённерйюск тянет соперника за майку.
92'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
92'
92'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
91'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
90'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Головой пробил Якобсен Кристиан II, но голкипер отбил его в поле!
90'
90'
Уре Микаэль мяч отрикошетил от ворот
90'
О, боже! Хвильсом Мадс должен был легко забивать, но попал в штангу!
89'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
89'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
89'
89'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
88'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Уре Микаэль наказан за толчок Дамборг Йонас
88'
88'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
87'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
87'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Люикс Кес из команды Сённерйюск сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
86'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
86'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
85'
85'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
84'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
84'
84'
Якоб Тёрнелунд выбил мяч подальше от ворот.
83'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
83'
83'
83'
83'
83'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
82'
82'
Якоб Тёрнелунд нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
81'
81'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
81'
80'
80'
80'
80'
79'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
78'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
77'
77'
Плохо сыграл Яв-Ихле Аманква - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
77'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
76'
Яв-Ихле Аманква пробил головой, вратарь справился с ударом.
75'
75'
75'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
74'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
73'
73'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
72'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
71'
71'
71'
71'
71'
Плохо сыграл Яв-Ихле Аманква - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
70'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
68'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
68'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Frans Dhia Putros
68'
68'
Отличный пас сделал Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Г О О О О Л Люикс Кес закручивает штрафной в сетку! Великолепно
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Бьорн Копплин получил желтую карточку от судьи
65'
Бьорн Копплин из команды Хобро играет слишком грубо. Якобсен Кристиан II оказался на газоне.
65'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
64'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
64'
64'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Ромер Марсель
63'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 5011 болельщиков
62'
62'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
61'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
61'
61'
Йонссон Эггерт не смог попасть в створ ударом издали
60'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
60'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
60'
59'
59'
59'
59'
Мадс Юстесен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
59'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
58'
58'
58'
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск.
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
57'
Мартин Миккельсен из команды Хобро увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
57'
Отличные скиллы показывает Мартин Миккельсен, обводя своих соперников
56'
56'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
56'
55'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
53'
53'
53'
53'
52'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Vito Hammershoej-Mistrati получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Nicholas Marfelt
51'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Судья сигнализирует, что Кроон Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
50'
50'
49'
48'
48'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
48'
48'
47'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Мадс Юстесен наказан за толчок Хвильсом Мадс
46'
46'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
45'
45'
44'
44'
Шанс! Педерсен Марк из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
44'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Хвильсом Мадс пострадал.
43'
43'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
42'
Кроон Симон делает подножку сопернику.
42'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Бьорн Копплин, обводя своих соперников
40'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск в офсайде
40'
40'
40'
40'
Бабаян Эдгар из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
39'
39'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
39'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
39'
39'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
38'
После удара головой, который сделал Мадс Юстесен мяч выносится вратарем на угловой
38'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
37'
37'
37'
Дэнни Ольсен не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
36'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
35'
35'
34'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Антипас Квинси из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
32'
Отличные скиллы показывает Кроон Симон, обводя своих соперников
32'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Дэнни Ольсен из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
31'
30'
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
29'
29'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Дамборг Йонас из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кроон Симон пострадал.
28'
28'
Отличный пас сделал Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
27'
27'
27'
27'
26'
26'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Ромер Марсель
25'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
25'
25'
24'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
23'
23'
Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
23'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
23'
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Vito Hammershoej-Mistrati пробил со штрафного прямо в стенку
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
21'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
20'
20'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
19'
19'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Дэнни Ольсен
18'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Сёрен Фредериксен делает подножку сопернику.
17'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
16'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Яв-Ихле Аманква
16'
Яв-Ихле Аманква ошибается в защите.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
14'
Кроон Симон получает жёлтую карточку за толчок соперника.
14'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
13'
13'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает пас партнеру.
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
12'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
12'
12'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает пас партнеру.
10'
10'
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
8'
8'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
7'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает пас партнеру.
6'
6'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
6'
6'
Антипас Квинси наказан за толчок Йонссон Эггерт
5'
5'
ШАНС! Сёрен Фредериксен нанес удар с лета, но не попал по воротам!
5'
5'
4'
4'
4'
Какой промах! Яв-Ихле Аманква имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мадс Юстесен выбил мяч подальше от ворот.
3'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Педерсен Марк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
2'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
1'
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Хвильсом Мадс, и мяч снова в игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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