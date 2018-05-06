Стадион: Ceres Park Зрители: 9770
0:1
2' ГолКлеве Троэльс
1:1
21' ГолСана Тобиас
24' Желтая карточкаКлеве Троэльс
1:2
42' ГолКлеве Троэльс
2:2
53' ГолKasper Junker
3:2
57' ГолПушич Мартин
61' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
86' Желтая карточкаМиканович Дино
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 9770 болельщиков
93'
92'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
92'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
92'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
91'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Пушич Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
91'
Пушич Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
91'
90'
90'
Шанс! Эдмундссон Йохан из команды Оденсе пробил головой, но мимо
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
[5] - столько добавил арбитр времени.
89'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
87'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
После штрафного удара,который нанес Хелениус Никлас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Миканович Дино получил желтую карточку от судьи
86'
Миканович Дино из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Клеве Троэльс пострадал.
86'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
86'
86'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
84'
ШАНС! Эдмундссон Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
Шанс! Бакман Никлас из команды Орхус пробил головой, но мимо
82'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
82'
Опасность предотвращена - Петерсен Кеннет из команды Оденсе вступил в отбор удачно
82'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
81'
80'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
80'
79'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
79'
Пушич Мартин наказан за толчок Рёмер Андре
78'
78'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
77'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
77'
76'
Casper Nielsen получил травму и заменен. Рёмер Андре выходит на поле.
76'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Якоб-Баррет, обводя своих соперников
76'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
76'
75'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
73'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Матч возобновится спорным мячом
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
72'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Пушич Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
71'
71'
71'
71'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
70'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Casper Hoejer Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
68'
Jens Stage из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Греве Матиас заработал фол
67'
67'
Лаурсен Якоб-Баррет не смог попасть в створ ударом издали
67'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
66'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
65'
65'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
65'
64'
64'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
63'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
60'
60'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
60'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
60'
60'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
59'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
59'
59'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
58'
Анкерсен Якоб нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
58'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
57'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
57'
ГОЛ! - Пушич Мартин из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
55'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
55'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
54'
54'
Томасен Йенс нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
Г О О О О Л - Kasper Junker первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Плохо сыграл Лунд Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
51'
51'
Миканович Дино из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
50'
49'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Амини Мустафа из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
48'
48'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
48'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jens Stage
46'
46'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Миканович Дино
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Casper Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йованович Александар II держит все под контролем
45'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
44'
43'
Отличный гол забил Клеве Троэльс
42'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Клеве Троэльс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
41'
Амини Мустафа наказан за толчок Тверсков Йеппе
41'
39'
Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
39'
Kasper Junker из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
39'
Клеве Троэльс пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II ловит мяч
38'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
38'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
35'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой слева.
35'
Соперник делает почти голевой пас, но Йованович Александар II из команды Орхус начеку и спасает ситуацию.
35'
Йованович Александар II не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
34'
Андерс К. Якобсен нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
33'
33'
Отличный пас сделал Лаурсен Райан из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Casper Nielsen заработал фол
29'
29'
Томасен Йенс из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Casper Nielsen не смог удачно сыграть.
29'
26'
26'
Сана Тобиас наказан за толчок Клеве Троэльс
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Амини Мустафа из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Клеве Троэльс получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
24'
24'
24'
23'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
23'
22'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
Daniel A. Pedersen сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Сана Тобиас изменил счет на табло!
21'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
20'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
19'
19'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Сана Тобиас заработал фол
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
11'
11'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
10'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
8'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
8'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Лунд Марко наказан за толчок Kasper Junker
4'
4'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
2'
Лаурсен Райан сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Клеве Троэльс изменил счет на табло!
2'
1'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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