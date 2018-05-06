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  7. 1/4 финала
Стадион: Зрители: 9770
Орхус
3:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
2' Гол
Клеве Троэльс
1:1
21' Гол
Сана Тобиас
24' Желтая карточка
Клеве Троэльс
1:2
42' Гол
Клеве Троэльс
2:2
53' Гол
Kasper Junker
3:2
57' Гол
Пушич Мартин
61' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
86' Желтая карточка
Миканович Дино
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
95'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин

93'
Сегодняшная посещаемость составляет 9770 болельщиков
93'
Удар от ворот произведет Орхус
92'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
92'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
92'
Удар от ворот произведет Оденсе
91'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Пушич Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
91'
Пушич Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Удар от ворот произведет Орхус
90'
Шанс! Эдмундссон Йохан из команды Оденсе пробил головой, но мимо
90'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
[5] - столько добавил арбитр времени.
89'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
87'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
После штрафного удара,который нанес Хелениус Никлас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Травма, повреждение
86'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
86'
Миканович Дино получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Миканович Дино из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Клеве Троэльс пострадал.
86'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
86'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Орхус
84'
ШАНС! Эдмундссон Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Удар от ворот произведет Оденсе
83'
Шанс! Бакман Никлас из команды Орхус пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
82'
Опасность предотвращена - Петерсен Кеннет из команды Оденсе вступил в отбор удачно
82'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
81'
Удар от ворот произведет Орхус
81'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
81'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
80'
Удар от ворот произведет Орхус
79'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
Фол, нарушение
79'
Пушич Мартин наказан за толчок Рёмер Андре
78'
Удар от ворот произведет Орхус
78'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
77'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
77'
Удар от ворот произведет Орхус
76'
Casper Nielsen получил травму и заменен. Рёмер Андре выходит на поле.
76'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Якоб-Баррет, обводя своих соперников
76'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
76'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
75'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
Травма, повреждение
73'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Матч возобновится спорным мячом
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
72'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Пушич Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
71'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
71'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
70'
Casper Hoejer Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Casper Hoejer Nielsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Casper Hoejer Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
68'
Jens Stage из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Греве Матиас заработал фол
67'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
Лаурсен Якоб-Баррет не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
66'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
65'
Удар от ворот произведет Орхус
65'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
65'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
64'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
63'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
61'
Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
60'
Удар от ворот произведет Орхус
60'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
60'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает пас партнеру.
60'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
60'
Томасен Йенс выбил мяч подальше от ворот.
59'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
59'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
58'
Анкерсен Якоб нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
58'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
57'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОЛ! - Пушич Мартин из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
55'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
54'
Удар от ворот произведет Орхус
54'
Томасен Йенс нанес удар чуть мимо. Близко!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Kasper Junker первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Плохо сыграл Лунд Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
51'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Миканович Дино из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
49'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Амини Мустафа из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
48'
Удар от ворот произведет Оденсе
48'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jens Stage
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Миканович Дино
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Casper Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йованович Александар II держит все под контролем
Фол, нарушение
45'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
44'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
43'
Отличный гол забил Клеве Троэльс
42'
Андерс К. Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Клеве Троэльс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
41'
Амини Мустафа наказан за толчок Тверсков Йеппе
41'
Удар от ворот произведет Оденсе
39'
Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
Фол, нарушение
39'
Kasper Junker из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
39'
Клеве Троэльс пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II ловит мяч
38'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
38'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Оденсе
36'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Kasper Junker из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой слева.
35'
Соперник делает почти голевой пас, но Йованович Александар II из команды Орхус начеку и спасает ситуацию.
35'
Йованович Александар II не дал случится голу! Хелениус Никлас должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
34'
Андерс К. Якобсен нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
33'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Отличный пас сделал Лаурсен Райан из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Casper Nielsen заработал фол
29'
Удар от ворот произведет Орхус
29'
Томасен Йенс из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Casper Nielsen не смог удачно сыграть.
29'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
26'
Сана Тобиас наказан за толчок Клеве Троэльс
Угловой
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Амини Мустафа из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
Желтая карточка
24'
Клеве Троэльс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
24'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
23'
Игра в одни ворота сейчас. Орхус доминирует и владеет мячом
23'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
Daniel A. Pedersen сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Сана Тобиас изменил счет на табло!
21'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
19'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
18'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Сана Тобиас заработал фол
16'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Удар от ворот произведет Орхус
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
11'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
10'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
10'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
8'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
8'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Лунд Марко наказан за толчок Kasper Junker
4'
Удар от ворот произведет Орхус
4'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
2'
Лаурсен Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Клеве Троэльс изменил счет на табло!
2'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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