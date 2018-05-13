Стадион: EWII Park Зрители: 8107
5' Желтая карточкаMustapha Bundu
0:1
7' ГолJens Stage
51' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
0:2
53' ГолБлуме Брор
1:2
57' ПенальтиХелениус Никлас
77' Желтая карточкаБлуме Брор
80' Желтая карточкаBjoern Daniel Sverrisson
2:2
89' ГолAnders Jacobsen II
90' Желтая карточкаХелениус Никлас
2:3
90' ГолАнкерсен Якоб
Второй тайм
98'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
97'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
97'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
97'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
97'
97'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
97'
97'
96'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Бакман Никлас пострадал.
96'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
96'
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
95'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
94'
94'
94'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
94'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Хелениус Никлас получил желтую карточку от судьи
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
91'
Хелениус Никлас наказан за толчок Йованович Александар II
91'
Опасность предотвращена - Эдмундссон Йохан из команды Оденсе вступил в отбор удачно
91'
90'
90'
89'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забил гол! Легко это для такого игрока, как Андерс К. Якобсен
89'
89'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
89'
Опасность! Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
89'
89'
89'
89'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Анкерсен Якоб из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Эдмундссон Йохан заработал фол
87'
87'
Шанс! Хелениус Никлас из команды Оденсе пробил головой, но мимо
87'
87'
86'
Пушич Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
86'
86'
86'
85'
Хорошую попытку сделал Julius Eskesen. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Отличные скиллы показывает Julius Eskesen, обводя своих соперников
84'
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Пушич Мартин из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
84'
83'
83'
Julius Eskesen из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
82'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
82'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
82'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 8107 болельщиков
81'
80'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
80'
Бьорн Даниэль Свериссон получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерс К. Якобсен
80'
79'
79'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
78'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
78'
78'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Тактическая замена. Casper Nielsen уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
77'
Судья подбегает и показывает Блуме Брор из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
76'
76'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Julius Eskesen пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
75'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гира Адама выбил мяч подальше от ворот.
75'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
75'
74'
74'
73'
73'
73'
73'
73'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
73'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
71'
71'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
70'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Casper Nielsen нанес удар чуть мимо. Близко!
68'
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
68'
68'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
67'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
67'
Гира Адама из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
66'
65'
65'
64'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер
63'
63'
Оденсе делает атакующую замену. Лаурсен Райан ушел с поля, а Julius Eskesen вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Лаурсен Райан уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
62'
Хелениус Никлас из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
62'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
61'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
60'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
60'
59'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jens Stage
57'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Оденсе забивает с точки!
57'
ПЕНАЛЬТИ! - Бакман Никлас играет рукой в штрафной! Бакман Никлас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
57'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
57'
56'
Оденсе делает атакующую замену. Томасен Йенс ушел с поля, а Греве Матиас вышел в подмогу атаке.
56'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
55'
Casper Nielsen из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Jens Stage сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Блуме Брор из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Блуме Брор из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Jens Stage это был.
53'
52'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
52'
52'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Анкерсен Якоб получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
50'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
50'
50'
50'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает неудачный навес.
49'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
49'
48'
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
48'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
48'
48'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Блуме Брор из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Jens Stage оказался на газоне.
47'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
46'
Mustapha Bundu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
45'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
44'
44'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
43'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
43'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
42'
42'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
Блуме Брор из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
40'
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Томасен Йенс!
38'
38'
38'
36'
36'
36'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой справа.
35'
Андерс К. Якобсен нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
35'
Опасность! Casper Nielsen из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
34'
Судья свистит. Лунд Марко атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Якоб заработал своей команде штрафной
33'
33'
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
31'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
31'
30'
30'
29'
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
28'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
26'
26'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
24'
Пушич Мартин из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
23'
Как он промахнулся? Casper Nielsen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
23'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Андерс К. Якобсен коснулся мяча рукой.
22'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
21'
Канструп Пьер из команды Орхус играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
19'
Канструп Пьер из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Пушич Мартин из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Блуме Брор мяча так и не получил
18'
18'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
17'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Mustapha Bundu пострадал.
15'
15'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Casper Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Клеве Троэльс заработал фол
14'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
12'
Jens Stage наказан за толчок Тверсков Йеппе
12'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
10'
10'
9'
9'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
9'
7'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jens Stage из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
7'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
7'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
6'
6'
6'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Mustapha Bundu получил желтую карточку от судьи
5'
5'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
5'
Mustapha Bundu наказан за толчок Casper Nielsen
4'
4'
3'
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
1'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Пушич Мартин
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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