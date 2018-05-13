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  7. 1/4 финала
2017-2018
Стадион: Зрители: 8107
Оденсе
2:3
Конец матча
Орхус
0'
5' Желтая карточка
Mustapha Bundu
0:1
7' Гол
Jens Stage
51' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
0:2
53' Гол
Блуме Брор
1:2
57' Пенальти
Хелениус Никлас
77' Желтая карточка
Блуме Брор
80' Желтая карточка
Bjoern Daniel Sverrisson
2:2
89' Гол
Anders Jacobsen II
90' Желтая карточка
Хелениус Никлас
2:3
90' Гол
Анкерсен Якоб
90'+8
Второй тайм
98'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
97'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
Описание гола
97'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
97'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...

97'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
97'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
97'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
96'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Бакман Никлас пострадал.
96'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
96'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Хелениус Никлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
94'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
94'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
92'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
92'
Хелениус Никлас получил желтую карточку от судьи
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
91'
Опасность предотвращена - Эдмундссон Йохан из команды Оденсе вступил в отбор удачно
91'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
90'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
89'
Хелениус Никлас сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен из команды Оденсе забил гол! Легко это для такого игрока, как Андерс К. Якобсен
89'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
89'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
89'
Опасность! Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
89'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
89'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
89'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Орхус
Фол, нарушение
88'
Анкерсен Якоб из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Эдмундссон Йохан заработал фол
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
Шанс! Хелениус Никлас из команды Оденсе пробил головой, но мимо
87'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
87'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
86'
Пушич Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
86'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
85'
Хорошую попытку сделал Julius Eskesen. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Отличные скиллы показывает Julius Eskesen, обводя своих соперников
84'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Пушич Мартин из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Отличные скиллы показывает Mustapha Bundu, обводя своих соперников
84'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Julius Eskesen из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Удар от ворот произведет Орхус
82'
Шанс! Тверсков Йеппе из команды Оденсе пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
82'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 8107 болельщиков
81'
Удар от ворот произведет Орхус
80'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
80'
Бьорн Даниэль Свериссон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андерс К. Якобсен
80'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
79'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
Фол, нарушение
78'
Петерсен Кеннет из команды Оденсе играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
78'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
78'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Тактическая замена. Casper Nielsen уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
Желтая карточка
77'
Судья подбегает и показывает Блуме Брор из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
76'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
76'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
75'
Julius Eskesen пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
75'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гира Адама выбил мяч подальше от ворот.
75'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
75'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
74'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
73'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
73'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
73'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Орхус
72'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хелениус Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
70'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Удар от ворот произведет Орхус
69'
Casper Nielsen нанес удар чуть мимо. Близко!
68'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
68'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
68'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
67'
Гира Адама из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
Офсайд
66'
Греве Матиас из команды Оденсе в офсайде
66'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
65'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер
63'
Удар от ворот произведет Орхус
63'
Оденсе делает атакующую замену. Лаурсен Райан ушел с поля, а Julius Eskesen вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Лаурсен Райан уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
62'
Хелениус Никлас из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
62'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
61'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бакман Никлас
60'
Петерсен Кеннет выбил мяч подальше от ворот.
59'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jens Stage
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Оденсе забивает с точки!
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ! - Бакман Никлас играет рукой в штрафной! Бакман Никлас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
57'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
57'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
56'
Оденсе делает атакующую замену. Томасен Йенс ушел с поля, а Греве Матиас вышел в подмогу атаке.
56'
Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
55'
Casper Nielsen из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Jens Stage сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Блуме Брор из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Блуме Брор из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Jens Stage это был.
53'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
52'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
52'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
52'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Анкерсен Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
50'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает неудачный навес.
49'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе подал угловой справа.
48'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
48'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Удар от ворот произведет Оденсе
47'
Блуме Брор из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Jens Stage оказался на газоне.
Угловой
47'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
46'
Mustapha Bundu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
45'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
44'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
44'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
42'
Удар от ворот произведет Орхус
42'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
42'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Блуме Брор из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
40'
Удар от ворот произведет Орхус
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Томасен Йенс!
38'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Casper Nielsen из команды Оденсе подал угловой справа.
35'
Андерс К. Якобсен нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
35'
Опасность! Casper Nielsen из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Лунд Марко атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Якоб заработал своей команде штрафной
33'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
31'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Орхус
31'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Орхус
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Удар от ворот произведет Оденсе
28'
Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
28'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
26'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Удар от ворот произведет Оденсе
24'
Пушич Мартин из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
24'
Удар от ворот произведет Орхус
23'
Как он промахнулся? Casper Nielsen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Отличные скиллы показывает Casper Nielsen, обводя своих соперников
23'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Андерс К. Якобсен коснулся мяча рукой.
22'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Канструп Пьер из команды Орхус играет слишком грубо. Тверсков Йеппе оказался на газоне.
Угловой
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
20'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Лунд Марко оказался на газоне.
19'
Канструп Пьер из команды Орхус навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Пушич Мартин из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Блуме Брор мяча так и не получил
18'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
17'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Mustapha Bundu пострадал.
15'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Casper Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Клеве Троэльс заработал фол
14'
Тверсков Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Орхус
12'
Отличный пас сделал Тверсков Йеппе из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
12'
Jens Stage наказан за толчок Тверсков Йеппе
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
11'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
10'
Удар от ворот произведет Орхус
10'
ШАНС! Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
9'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
7'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jens Stage из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
7'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
7'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
6'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
6'
Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Mustapha Bundu получил желтую карточку от судьи
5'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
Фол, нарушение
5'
Mustapha Bundu наказан за толчок Casper Nielsen
4'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
Фол, нарушение
1'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Пушич Мартин
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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