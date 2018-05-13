Стадион: ДС Арена
3:2
Второй тайм: 90+'
0:1
14' ГолЯкобсен Кристиан II
20' Желтая карточкаКиркеволд Пол
20' Желтая карточкаПедерсен Марк
42' Желтая карточкаРомер Марсель
0:2
56' ГолХвильсом Мадс
1:2
63' ГолSebastian Groenning
2:2
71' ГолКиркеволд Пол
73' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
3:2
83' ГолSebastian Groenning
Второй тайм
91'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск.
90'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
90'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
90'
Судья свистит. Nicholas Marfelt атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
86'
86'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тактическая замена. Бьорн Копплин уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
84'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
83'
Мартин Миккельсен сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Sebastian Groenning из клуба "Хобро" отправил мяч головой в ворота.
83'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный кросс...
82'
82'
81'
Люикс Кес наказан за толчок Йеспер Раск
81'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
80'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
79'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
79'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Кроон Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Кроон Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
76'
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Sebastian Groenning это был.
75'
Уре Микаэль наказан за толчок Мадс Юстесен
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Emmanuel Sabbi грубо играет против соперника. Пострадал Кроон Симон
73'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
71'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол забивает!
71'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
70'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
68'
68'
68'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
68'
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
66'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар с лета, но не попал по воротам!
66'
66'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
65'
Опасность! Мартин Миккельсен из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
Мадс Юстесен сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Sebastian Groenning изменил счет на табло!
63'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
63'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
63'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
62'
Ромер Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
61'
61'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
59'
Кроон Симон из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
57'
Отличный командный гол!
56'
Кроон Симон сделал результативную передачу.
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Хвильсом Мадс из команды команды Сённерйюск.
56'
ШАНС! Хвильсом Мадс вышел один-на-один с голкипером...
56'
Опасность! Кроон Симон из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
55'
55'
Опасность предотвращена - Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро вступил в отбор удачно
55'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
53'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
53'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
52'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
50'
50'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
50'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
48'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
47'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
47'
Опасность предотвращена - Бьорн Копплин из команды Хобро вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Шанс! Мадс Юстесен из команды Хобро пробил головой, но мимо
46'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
46'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
44'
44'
Бьорн Копплин не смог попасть в створ ударом издали
43'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
42'
Безумный фол. Ромер Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Киркеволд Пол
42'
42'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
42'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
41'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Мадс Юстесен оказался на газоне.
39'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
39'
Опасность! Кроон Симон из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
38'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
37'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Кроон Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
35'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
35'
34'
33'
Мадс Юстесен из команды Хобро играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
31'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
31'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
29'
Расмус Педерсен наказан за толчок Уре Микаэль
29'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
27'
Антипас Квинси нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
26'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
23'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
23'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
22'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
22'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Мартин Миккельсен
21'
Бабаян Эдгар из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Рефери не любит споров - именно за это Педерсен Марк сейчас получил желтую
20'
Рефери не любит споров - именно за это Киркеволд Пол сейчас получил желтую
19'
Судья свистит. Педерсен Марк атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
17'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Кроон Симон сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II изменил счет на табло!
14'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
14'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
10'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
10'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
10'
9'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
8'
Бабаян Эдгар нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
5'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
4'
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
2'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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