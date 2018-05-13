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2017-2018
Стадион:
Хобро
3:2
Второй тайм: 90+'
Сённерйюск
0'
0:1
14' Гол
Якобсен Кристиан II
20' Желтая карточка
Киркеволд Пол
20' Желтая карточка
Педерсен Марк
42' Желтая карточка
Ромер Марсель
0:2
56' Гол
Хвильсом Мадс
1:2
63' Гол
Sebastian Groenning
2:2
71' Гол
Киркеволд Пол
73' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
3:2
83' Гол
Sebastian Groenning
90'+2
Второй тайм
Офсайд
91'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск в офсайде
91'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск.
90'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
90'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Nicholas Marfelt атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
86'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
86'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тактическая замена. Бьорн Копплин уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
84'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
83'
Мартин Миккельсен сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Sebastian Groenning из клуба "Хобро" отправил мяч головой в ворота.
83'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный кросс...
82'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
82'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
81'
Люикс Кес наказан за толчок Йеспер Раск
Угловой
81'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
80'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
79'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Кроон Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Кроон Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Sebastian Groenning это был.
Фол, нарушение
75'
Уре Микаэль наказан за толчок Мадс Юстесен
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Emmanuel Sabbi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Emmanuel Sabbi грубо играет против соперника. Пострадал Кроон Симон
73'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол забивает!
71'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
70'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
69'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Хобро
68'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
68'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
68'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
66'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар с лета, но не попал по воротам!
Угловой
66'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
66'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
65'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
65'
Опасность! Мартин Миккельсен из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
63'
Мадс Юстесен сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Sebastian Groenning изменил счет на табло!
63'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
63'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Emmanuel Sabbi
62'
Ромер Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
61'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
59'
Кроон Симон из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
57'
Отличный командный гол!
56'
Кроон Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Хвильсом Мадс из команды команды Сённерйюск.
56'
ШАНС! Хвильсом Мадс вышел один-на-один с голкипером...
56'
Опасность! Кроон Симон из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Удар от ворот произведет Хобро
55'
Опасность предотвращена - Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро вступил в отбор удачно
55'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
54'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
54'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
53'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
53'
Дамборг Йонас из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
52'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
50'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
50'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
50'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
47'
Опасность предотвращена - Бьорн Копплин из команды Хобро вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
46'
Шанс! Мадс Юстесен из команды Хобро пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
46'
Антипас Квинси из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Хобро
45'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
45'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
44'
Бьорн Копплин не смог попасть в створ ударом издали
43'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Ромер Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Киркеволд Пол
42'
Удар от ворот произведет Хобро
42'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
42'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
42'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
41'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
41'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Мадс Юстесен оказался на газоне.
39'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
39'
Опасность! Кроон Симон из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Удар от ворот произведет Хобро
38'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
38'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
37'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хвильсом Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Кроон Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Антипас Квинси
35'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Мадс Юстесен из команды Хобро играет слишком грубо. Хвильсом Мадс оказался на газоне.
Фол, нарушение
31'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
31'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кроон Симон
Фол, нарушение
29'
Расмус Педерсен наказан за толчок Уре Микаэль
29'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
27'
Антипас Квинси нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
26'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
23'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
22'
Мадс Юстесен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Мартин Миккельсен
21'
Бабаян Эдгар из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Рефери не любит споров - именно за это Педерсен Марк сейчас получил желтую
Желтая карточка
20'
Рефери не любит споров - именно за это Киркеволд Пол сейчас получил желтую
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Педерсен Марк атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
17'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Кроон Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II изменил счет на табло!
14'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
14'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Хобро
10'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
10'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
9'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Бьорн Копплин из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
8'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
8'
Бабаян Эдгар нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Антипас Квинси из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
5'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
4'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
2'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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