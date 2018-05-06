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Стадион:
Хельсингёр
1:0
Второй тайм: 73'
Раннерс
0'
1:0
29' Гол
Matheus Leiria
45' Желтая карточка
Конбой Кевин
53' Желтая карточка
Mikkel Bruhn
53' Желтая карточка
Маркканен Ээро
53' Желтая карточка
Поульсен Николай II
73'
Второй тайм
73'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
72'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Martin Fisch из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
71'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
71'
Маркканен Ээро пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
69'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Раннерс
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Маркканен Ээро из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
67'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
Травма, повреждение
67'
Nicolas Mortensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
66'
Шанс! Марксен Эрик из команды Раннерс пробил головой, но мимо
66'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
65'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
64'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
61'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
61'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Nicolas Mortensen атаковал сзади соперника. Это Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной
59'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
57'
После дальнего удара, который нанес Маркканен Ээро мяч отбит вратарем
56'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
Офсайд
54'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
Желтая карточка
53'
Поульсен Николай II получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
53'
Маркканен Ээро получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
53'
Рефери не любит споров - именно за это Mikkel Bruhn сейчас получил желтую
Фол, нарушение
53'
Маркканен Ээро наказан за толчок Matheus Leiria
51'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
50'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маркканен Ээро из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
48'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Команда Хельсингёр играла лучше в этом тайме.
47'
Anders Holst получил травму и заменен. Felipe Tontini выходит на поле.
Травма, повреждение
46'
Anders Holst на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
45'
Конбой Кевин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
45'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Adnan Mohammad оказался на газоне.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
Офсайд
43'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр в офсайде
40'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
38'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
37'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
36'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Марксен Эрик из команды Раннерс в офсайде
35'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Adnan Mohammad из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Маркканен Ээро
34'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
33'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Раннерс
32'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
30'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр в офсайде
30'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Игрок команды Раннерс совершает фол
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Matheus Leiria забивает!
29'
Nicolas Mortensen нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
27'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Adnan Mohammad оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Раннерс
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
22'
Удар от ворот произведет Раннерс
22'
ШАНС! Ольсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Раннерс
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
19'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Маркканен Ээро наказан за толчок Nicolas Mortensen
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mikkel Bruhn
16'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
15'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Anders Holst из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Matheus Leiria нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
13'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
9'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
8'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
7'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Tobias Damsgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Даниэль Фунч
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
5'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
3'
Удар от ворот произведет Раннерс
3'
Nicolas Mortensen не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
3'
Конбой Кевин наказан за толчок Даниэль Фунч
Фол, нарушение
2'
Ольсен Патрик наказан за толчок Конбой Кевин
2'
Даниэль Фунч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Tobias Damsgaard наказан за толчок Matheus Leiria
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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