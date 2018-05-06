Стадион: Helsingoer Stadion
1:0
Второй тайм: 73'
1:0
29' ГолMatheus Leiria
45' Желтая карточкаКонбой Кевин
53' Желтая карточкаMikkel Bruhn
53' Желтая карточкаМаркканен Ээро
53' Желтая карточкаПоульсен Николай II
Второй тайм
73'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
72'
72'
Судья сигнализирует, что Martin Fisch из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
71'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
71'
Маркканен Ээро пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
70'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
69'
69'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
Судья сигнализирует, что Маркканен Ээро из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
67'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
67'
Nicolas Mortensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
66'
Шанс! Марксен Эрик из команды Раннерс пробил головой, но мимо
66'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
66'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
65'
65'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
61'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
61'
61'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
60'
Судья свистит. Nicolas Mortensen атаковал сзади соперника. Это Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной
59'
59'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
57'
После дальнего удара, который нанес Маркканен Ээро мяч отбит вратарем
56'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
54'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
53'
Поульсен Николай II получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Маркканен Ээро получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Рефери не любит споров - именно за это Mikkel Bruhn сейчас получил желтую
53'
Маркканен Ээро наказан за толчок Matheus Leiria
51'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
50'
50'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маркканен Ээро из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
48'
Команда Хельсингёр играла лучше в этом тайме.
47'
Anders Holst получил травму и заменен. Felipe Tontini выходит на поле.
46'
Anders Holst на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Конбой Кевин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
45'
Конбой Кевин из команды Раннерс играет слишком грубо. Adnan Mohammad оказался на газоне.
44'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
43'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр в офсайде
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
38'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
36'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Марксен Эрик из команды Раннерс в офсайде
35'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Adnan Mohammad из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Маркканен Ээро
34'
33'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
32'
32'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр в офсайде
30'
30'
Игрок команды Раннерс совершает фол
29'
Г О О О О Л - Matheus Leiria забивает!
29'
Nicolas Mortensen нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
27'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
26'
26'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Adnan Mohammad оказался на газоне.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
22'
22'
ШАНС! Ольсен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
19'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Маркканен Ээро наказан за толчок Nicolas Mortensen
17'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mikkel Bruhn
16'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
15'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Судья сигнализирует, что Anders Holst из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
13'
13'
Matheus Leiria нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
13'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
9'
8'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Tobias Damsgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Даниэль Фунч
6'
6'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
5'
5'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
3'
3'
Nicolas Mortensen не смог попасть в створ ударом издали
3'
Конбой Кевин наказан за толчок Даниэль Фунч
2'
Ольсен Патрик наказан за толчок Конбой Кевин
2'
Даниэль Фунч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Tobias Damsgaard наказан за толчок Matheus Leiria
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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