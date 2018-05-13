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Стадион: Зрители: 6260
Раннерс
2:1
Конец матча
Хельсингёр
0'
1:0
52' Гол
Лобжанидзе Саба
53' Желтая карточка
Douglas Franco IV
1:1
58' Гол
Douglas Franco IV
2:1
61' Гол
Лобжанидзе Саба
64' Желтая карточка
Tobias Christensen I
90' Желтая карточка
Маркканен Ээро
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
95'
Судья свистит. Ольсен Патрик атаковал сзади соперника. Это Кадри Башким заработал своей команде штрафной
94'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Кадри Башким из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
93'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

93'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
Фол, нарушение
92'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Маркканен Ээро оказался на газоне.
Желтая карточка
91'
Маркканен Ээро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Маркканен Ээро из команды Раннерс играет слишком грубо. Бай Фредерик оказался на газоне.
91'
Шанс! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
91'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
91'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
91'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
91'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Удар от ворот произведет Раннерс
90'
Шанс! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
90'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
90'
Удивительный сейв сделал Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс! А был бы точно гол!
89'
Nicolas Mortensen имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
89'
Felipe Tontini нанес удар, мяч был парирован, но Хальдерссон Ханнес не удержал его в руках.
88'
Удар от ворот произведет Раннерс
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
88'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
Офсайд
87'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
87'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Martin Fisch имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
86'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
85'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
85'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
85'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
84'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
84'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
83'
Маркканен Ээро наказан за толчок Martin Fisch
83'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
82'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
82'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
82'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
82'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Удар от ворот произведет Раннерс
81'
Бай Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
81'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
79'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
79'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
78'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр в офсайде
78'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
77'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
77'
Тактическая замена. Douglas уходит с поля и его заменяет Felipe Tontini
77'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
Фол, нарушение
75'
Марксен Эрик наказан за толчок Martin Fisch
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6260 болельщиков
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
Травма, повреждение
72'
Kasper Enghardt возвращается на поле, всё в порядке.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Enghardt получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Kasper Enghardt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
70'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
70'
Опасность! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Christian Koehler пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
70'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Tobias Christensen уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
68'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
67'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
66'
Лобжанидзе Саба не смог попасть в створ ударом издали
66'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
Желтая карточка
64'
Tobias Christensen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Tobias Christensen грубо играет против соперника. Пострадал Kasper Enghardt
Офсайд
63'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
61'
Marcus Moelvadgaard сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба забил потрясным ударом ножницами!
61'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
Плохо сыграл Martin Fisch - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
60'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
ПЕРЕКЛАДИНА! Каллесеэ Миккель упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
59'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Вау! Douglas забивает ударом ножницами! Отличный гол!
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
58'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
57'
Soeren Henriksen мяч отрикошетил от ворот
57'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Головой пробил Даниэль Фунч, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
56'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
56'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
55'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
53'
Douglas получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Douglas из команды Хельсингёр толкнул локтем оппонента. Это Kasper Enghardt заработал фол
52'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
52'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
52'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
48'
Kasper Enghardt из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Nicolas Mortensen пострадал.
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Кадри Башким коснулся мяча рукой.
47'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает неудачный навес.
47'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
47'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кадри Башким нанес удар издали, а Mikkel Bruhn отбил его обратно в игру!
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
44'
Douglas возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Douglas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Douglas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
41'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
41'
Грегор Паскаль наказан за толчок Багер Йонас
41'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
41'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Томсен Джонни наказан за толчок Douglas
38'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
36'
Лауэнборг Фредерик наказан за толчок Tobias Christensen
35'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Марксен Эрик из команды Раннерс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Douglas пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
32'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
28'
Багер Йонас из команды Раннерс в офсайде
28'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
27'
Удар от ворот произведет Раннерс
27'
Как он промахнулся? Nicolas Mortensen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
ШАНС! Nicolas Mortensen вышел один-на-один с голкипером...
27'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
26'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
25'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Martin Fisch из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Kasper Enghardt наказан за толчок Douglas
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
20'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Christian Koehler
15'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
Угловой
15'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
13'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
12'
Удар от ворот произведет Раннерс
11'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
11'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
10'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
10'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный кросс...
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
4'
Удар от ворот произведет Раннерс
4'
Tobias Christensen не смог попасть в створ ударом издали
4'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
3'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Nicolas Mortensen оказался на газоне.
2'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Шанс! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
Угловой
1'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
1'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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