Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 6260
2:1
Конец матча
1:0
52' ГолЛобжанидзе Саба
53' Желтая карточкаDouglas Franco IV
1:1
58' ГолDouglas Franco IV
2:1
61' ГолЛобжанидзе Саба
64' Желтая карточкаTobias Christensen I
90' Желтая карточкаМаркканен Ээро
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Судья свистит. Ольсен Патрик атаковал сзади соперника. Это Кадри Башким заработал своей команде штрафной
94'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Кадри Башким из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
93'
93'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
92'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Маркканен Ээро оказался на газоне.
91'
Маркканен Ээро получил желтую карточку от судьи
91'
Маркканен Ээро из команды Раннерс играет слишком грубо. Бай Фредерик оказался на газоне.
91'
91'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
91'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
91'
91'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
90'
90'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
90'
Удивительный сейв сделал Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс! А был бы точно гол!
89'
Nicolas Mortensen имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
89'
Felipe Tontini нанес удар, мяч был парирован, но Хальдерссон Ханнес не удержал его в руках.
88'
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
88'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
87'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
87'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Martin Fisch имел все шансы забить, но Хальдерссон Ханнес сделал отличный сейв!
86'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
85'
85'
85'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Маркканен Ээро наказан за толчок Martin Fisch
83'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс сделал отличный сейв!
82'
82'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
82'
Christian Koehler из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
82'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
81'
Бай Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
81'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
80'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
79'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
79'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
78'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр в офсайде
78'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
77'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
77'
Тактическая замена. Douglas уходит с поля и его заменяет Felipe Tontini
77'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
75'
Марксен Эрик наказан за толчок Martin Fisch
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6260 болельщиков
72'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
72'
Kasper Enghardt возвращается на поле, всё в порядке.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Enghardt получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Kasper Enghardt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
70'
Опасность! Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Christian Koehler пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
70'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Tobias Christensen уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
68'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
67'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Маркканен Ээро
66'
Лобжанидзе Саба не смог попасть в створ ударом издали
66'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Судья сигнализирует, что Christian Koehler из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
64'
Tobias Christensen получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Tobias Christensen грубо играет против соперника. Пострадал Kasper Enghardt
63'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
61'
Marcus Moelvadgaard сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба забил потрясным ударом ножницами!
61'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
Плохо сыграл Martin Fisch - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
60'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
ПЕРЕКЛАДИНА! Каллесеэ Миккель упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
59'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
58'
Г О О О О Л - Вау! Douglas забивает ударом ножницами! Отличный гол!
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
58'
57'
Soeren Henriksen мяч отрикошетил от ворот
57'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Головой пробил Даниэль Фунч, но голкипер отбил его в поле!
56'
56'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
55'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Douglas получил желтую карточку от судьи
53'
Douglas из команды Хельсингёр толкнул локтем оппонента. Это Kasper Enghardt заработал фол
52'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
52'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
52'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
50'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку
48'
Kasper Enghardt из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Nicolas Mortensen пострадал.
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кадри Башким коснулся мяча рукой.
47'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает неудачный навес.
47'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
47'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кадри Башким нанес удар издали, а Mikkel Bruhn отбил его обратно в игру!
44'
44'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
44'
Douglas возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Douglas получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Douglas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
41'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Грегор Паскаль наказан за толчок Багер Йонас
41'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
41'
40'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Томсен Джонни наказан за толчок Douglas
38'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
36'
Лауэнборг Фредерик наказан за толчок Tobias Christensen
35'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Марксен Эрик из команды Раннерс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Douglas пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
32'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
32'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Багер Йонас из команды Раннерс в офсайде
28'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
27'
27'
Как он промахнулся? Nicolas Mortensen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
ШАНС! Nicolas Mortensen вышел один-на-один с голкипером...
27'
Douglas нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
26'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
25'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Martin Fisch из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
23'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
23'
Kasper Enghardt наказан за толчок Douglas
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
20'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
17'
Судья сигнализирует, что Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Christian Koehler
15'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
15'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
12'
11'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
11'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Nicolas Mortensen
10'
10'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный кросс...
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
4'
4'
Tobias Christensen не смог попасть в створ ударом издали
4'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Nicolas Mortensen оказался на газоне.
2'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
2'
1'
1'
1'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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