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Стадион:
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 35'
Люнгбю
0'
2' Желтая карточка
Нильссон Хокан
35'
Первый тайм
34'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой слева.
33'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
33'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
32'
Опасность! Ibrahim Moro из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Фосгаард Лассе заработал фол
31'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
31'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
30'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
29'
Опасность предотвращена - Ламб Микаэл из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
29'
Опасность! Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Valance Nambishi из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Adam Soerensen
26'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
24'
Схиртладзе Давит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
22'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный кросс...
22'
Родич Владимир из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
20'
Удар от ворот произведет Силькеборг
19'
Как он промахнулся? Йеспер Чристджансен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Adam Soerensen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
17'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает отличный кросс...
15'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
14'
Gustav Dahl решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
14'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю играет слишком грубо. Родич Владимир оказался на газоне.
14'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
12'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Силькеборг
10'
Удар от ворот произведет Люнгбю
9'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
8'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Шала Херолинд из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Adam Soerensen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
8'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Нильссон Хокан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
7'
Удар от ворот произведет Люнгбю
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
5'
Удар от ворот произведет Силькеборг
4'
Лунд Оливер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
2'
Нильссон Хокан получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
2'
Oskar Snorre на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Нильссон Хокан грубо играет против соперника. Пострадал Oskar Snorre
2'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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