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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: JYSK Park
0:0
Первый тайм: 35'
2' Желтая карточкаНильссон Хокан
Состав команд
18
Ibrahim
Moro
40
Oskar
Snorre
48
Лунд
Оливер
11
Кьяер
Йеппе
Силькеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 22 Valance Nambishi Защитник
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 24 Jeppe Gertsen Защитник
- 15 Gustav Klitgaard Dahl Защитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- 93 Родич Владимир Полузащитник
- 10 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 20 Marc Rochester Soerensen Полузащитник
- 9 Нильссон Хокан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 14 Деннис Флинта Защитник
- 23 Jeppe Okkels Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 21 Mads Emil Madsen Полузащитник
- 19 Magnus Mattsson
- 11 Alex XII
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Jens Martin Gammelby Дисквалифицирован
Люнгбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Oskar Snorre Вратарь
- 48 Лунд Оливер Защитник
- 5 Эрнсков Мартин Защитник
- 24 Соренсен Томас III Защитник
- 3 Ламб Микаэл Защитник
- 6 Хебо Матиас Полузащитник
- 7 Йеспер Чристджансен Полузащитник
- 9 Фосгаард Лассе Полузащитник
- 8 Шала Херолинд Полузащитник
- 17 Adam Soerensen Полузащитник
- 11 Кьяер Йеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Миккель Вратарь
- 4 Матиас Таубер Защитник
- 18 Шиембе Кевин Защитник
- 27 Оджо Ким Нападающий
- 12 Mayron George Нападающий
- 28 Simon Vollesen
- 15 Emilio Simonsen
- Главный тренер: Thomas Noergaard
Предыдущие игры
Силькеборг (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.05.2018 Брондбю 3:1 Силькеборг КД
- 06.05.2018 Люнгбю 2:1 Силькеборг СДП
- 30.04.2018 Силькеборг 2:5 Орхус СДП
- 25.04.2018 Фредерисия 0:1 Силькеборг КД
- 22.04.2018 Хельсингёр 0:0 Силькеборг СД
- 19.04.2018 Силькеборг 2:0 Хобро СД
- 16.04.2018 Хобро 1:0 Силькеборг СД
- 08.04.2018 Орхус 2:1 Силькеборг СД
- 04.04.2018 Раннерс 1:3 Силькеборг КД
- 31.03.2018 Силькеборг 2:3 Хельсингёр СД
- 18.03.2018 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
- 10.03.2018 Хобро 1:1 Силькеборг СД
- 05.03.2018 Силькеборг 1:2 Митьюлланд СД
- 01.03.2018 Нордшелланн 3:1 Силькеборг СД
- 26.02.2018 Сённерйюск 0:1 Силькеборг СД
- 17.02.2018 Силькеборг 1:1 Люнгбю СД
- 10.02.2018 Силькеборг 3:2 Ольборг СД
- 02.02.2018 Силькеборг 2:2 Раннерс ТМК
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
Люнгбю (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 06.05.2018 Люнгбю 2:1 Силькеборг СДП
- 29.04.2018 Люнгбю 1:3 Раннерс СДП
- 22.04.2018 Оденсе 3:0 Люнгбю СД
- 19.04.2018 Люнгбю 1:1 Сённерйюск СД
- 14.04.2018 Сённерйюск 1:0 Люнгбю СД
- 07.04.2018 Люнгбю 2:2 Оденсе СД
- 01.04.2018 Раннерс 2:0 Люнгбю СД
- 18.03.2018 Люнгбю 1:1 Хорсенс СД
- 11.03.2018 Сённерйюск 1:0 Люнгбю СД
- 03.03.2018 Люнгбю 0:3 Хобро СД
- 28.02.2018 Оденсе 3:1 Люнгбю СД
- 24.02.2018 Люнгбю 0:0 Орхус СД
- 17.02.2018 Силькеборг 1:1 Люнгбю СД
- 11.02.2018 Люнгбю 1:3 Брондбю СД
- 26.01.2018 Люнгбю 0:0 Кёге ТМК
- 20.01.2018 Нордшелланн 6:3 Люнгбю ТМК
- 13.01.2018 Аякс 5:1 Люнгбю ТМК
- 09.12.2017 Хельсингёр 2:1 Люнгбю СД
- 06.12.2017 Силькеборг 3:1 Люнгбю КД
- 02.12.2017 Люнгбю 1:2 Ольборг СД
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 06.05.2018 Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании. Понижение
- 17.02.2018 Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании
- 06.12.2017 Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Дании
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 03.02.2017 Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи. Клубы
- 10.12.2016 Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании
- 05.08.2016 Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании
- 07.04.2016 Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион
- 31.10.2015 Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион
- 09.08.2015 Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион
- 09.06.2014 Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион
- 27.10.2013 Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион
- 15.08.2013 Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион
- 22.04.2012 Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига
- 16.10.2011 Люнгбю 2:3 Силькеборг САС Лигаен
- 18.09.2011 Люнгбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен
- 25.05.2011 Силькеборг 0:1 Люнгбю САС Лигаен
- 17.10.2010 Люнгбю 1:1 Силькеборг САС Лигаен
- 01.08.2010 Силькеборг 2:2 Люнгбю САС Лигаен
- 06.07.2010 Люнгбю 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи. Сборные
Силькеборг
Люнгбю
-
0 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
11 Дистанция, км 4
-
61 Владение мячом, % 39
Первый тайм
34'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
34'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой слева.
33'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
32'
Опасность! Ibrahim Moro из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Фосгаард Лассе заработал фол
31'
31'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
30'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Опасность предотвращена - Ламб Микаэл из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
29'
Опасность! Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
28'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Valance Nambishi из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Adam Soerensen
26'
25'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
24'
Схиртладзе Давит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
22'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
22'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный кросс...
22'
Родич Владимир из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Схиртладзе Давит это был.
20'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
20'
19'
Как он промахнулся? Йеспер Чристджансен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Adam Soerensen из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Adam Soerensen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
17'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает отличный кросс...
15'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
14'
Gustav Dahl решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
14'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю играет слишком грубо. Родич Владимир оказался на газоне.
14'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
12'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
10'
9'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
8'
8'
Шала Херолинд из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Adam Soerensen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
7'
Судья сигнализирует, что Нильссон Хокан из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
7'
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
5'
4'
Лунд Оливер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Нильссон Хокан получил желтую карточку от судьи
2'
Oskar Snorre на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Безумный фол. Нильссон Хокан грубо играет против соперника. Пострадал Oskar Snorre
2'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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