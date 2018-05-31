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Стадион: Talen Energy Stadium
3:1
Конец матча
32' Желтая карточкаJorge Corrales
1:0
45' ГолИлсиньо Перейра
2:0
51' ГолБёрк Кори
2:1
57' ГолАлан Гордон
3:1
87' ПенальтиДочкал Борек
|
32'
45'
1:0
51'
2:0
57'
2:1
87'
3:1
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
12
Tony
Tchani
21
Алан
Гордон
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- 21 Anthony Fontana
- 20 Marcus Epps
- Главный тренер: Jim Curtin
Чикаго Файр 5-3-2
- Основной состав
- 32 Patrick McLain Вратарь
- 20 Джонсон Даниэль Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 10 Катай Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Rafael Ramos Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 9 Luis Solignac Полузащитник
- 19 Mohammed Adams
- 45 Richard Sanchez II
- 15 Grant Lillard
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Чикаго Файр: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 04.09.2016 Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.06.2016 Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС
- 03.04.2016 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.08.2015 Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС
- 13.08.2015 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок
- 30.03.2015 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 03.10.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 20.07.2014 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.04.2014 Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.08.2013 Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 19.05.2013 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 11.05.2013 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.10.2012 Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.08.2012 Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр МЛС
- 04.08.2011 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 22.05.2011 Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 12.09.2010 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 06.06.2010 Чикаго Файр 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|2.
|Коламбус Крю
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Даллас
|0:0
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|13
|6
|1
|6
|16 - 25
|19
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|5
|3
|4
|26 - 19
|18
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Чикаго Файр делает замену. Швайнштайгер Бастиан уходит с поля, а Drew Conner выходит на его замену.
88'
Чикаго Файр делает замену. Алан Гордон уходит с поля, а Mohammed Adams выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Дочкал Борек из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
81'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Чарльз Сапонг выходит на его замену.
69'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.
64'
Чикаго Файр делает замену. Daniel Johnson уходит с поля, а Luis Solignac выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Mark McKenzie уходит с поля, а Jack Elliott выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Алан Гордон бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра бьет в цель!
32'
Jorge Corrales получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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