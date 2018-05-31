  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Филадельфия Юнион
3:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
32' Желтая карточка
Jorge Corrales
1:0
45' Гол
Илсиньо Перейра
2:0
51' Гол
Бёрк Кори
2:1
57' Гол
Алан Гордон
3:1
87' Пенальти
Дочкал Борек
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Чикаго Файр делает замену. Швайнштайгер Бастиан уходит с поля, а Drew Conner выходит на его замену.
88'
Чикаго Файр делает замену. Алан Гордон уходит с поля, а Mohammed Adams выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Дочкал Борек из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
81'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Чарльз Сапонг выходит на его замену.
69'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.

64'
Чикаго Файр делает замену. Daniel Johnson уходит с поля, а Luis Solignac выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Mark McKenzie уходит с поля, а Jack Elliott выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Алан Гордон бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Jorge Corrales получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация