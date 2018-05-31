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  5. Серия A
Витория
2:3
Конец матча
Интернасьональ
0'
17' Желтая карточка
Куэста Виктор
0:1
25' Гол
Patrick I
0:2
40' Гол в свои ворота
Сантос Адерлан
40' Желтая карточка
Jose Welison
1:2
45' Гол
Wallyson
53' Желтая карточка
Rodrigo Andrade
2:2
59' Гол
Сантос Адерлан
59' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira XI
2:3
90' Гол
Лопес Нико
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лопес Нико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
82'
Витория делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Nickson выходит на его замену.
76'
Витория делает замену. Rodrigo Andrade уходит с поля, а Ramon выходит на его замену.
71'
Витория делает замену. Андрэ Лима уходит с поля, а Junior Todinho выходит на его замену.

71'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
68'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
61'
Интернасьональ делает замену. Перейра Гонсалвес Уендел уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Rodrigo Andrade получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - РИкардо Масиел Монтейро Валлисон бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Jose Welison получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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