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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:3
Конец матча
17' Желтая карточкаКуэста Виктор
0:1
25' ГолPatrick I
0:2
40' Гол в свои воротаСантос Адерлан
40' Желтая карточкаJose Welison
1:2
45' ГолWallyson
53' Желтая карточкаRodrigo Andrade
2:2
59' ГолСантос Адерлан
59' Желтая карточкаJefferson de Oliveira XI
2:3
90' ГолЛопес Нико
|
17'
25'
0:1
40'
0:2
40'
45'
1:2
53'
59'
2:2
61'
71'
90'
2:3
Состав команд
25
Kanu
V
14
Jose
Welison
22
Wallyson
99
Andre
Lima
37
Зе
Карлос
6
Uendel
22
Росси
88
Patrick
I
19
Lucca
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 19 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 8 Маркес Лукас Полузащитник
- 55 Диего Рибас Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 12 Роналдо
- 31 Nickson
- 40 Ramon XII
- 32 Junior Todinho
- 21 Guilherme II
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 99 William Pottker Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 42 Daniel Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 3 Данило Силва Защитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 2 Дуду Эдуардо Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 21 Camilo III
- 35 Charles Matos
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 25.05.2018 Витория 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 17.05.2018 Сампайо Корреа 3:0 Витория КСВ
- 13.05.2018 Васко да Гама 2:3 Витория СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 01.05.2018 Америка Минейро 2:1 Витория СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
Интернасьональ (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
Последние игры между собой
Витория: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ Кубок
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория Кубок
- 16.09.2016 Интернасьональ 0:1 Витория Серия A
- 05.06.2016 Витория 1:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|2.
|Фламенго
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Интернасьональ
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|4.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Спорт Ресифи
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|6.
|Крузейро
|8
|4
|1
|3
|5 - 3
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Гремио
|8
|3
|4
|1
|8 - 3
|13
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Васко да Гама
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Палмейрас
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Ботафого
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|15.
|Баия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Витория
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|17.
|Сантос
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лопес Нико получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
82'
Витория делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Nickson выходит на его замену.
71'
Витория делает замену. Андрэ Лима уходит с поля, а Junior Todinho выходит на его замену.
71'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
68'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
61'
Интернасьональ делает замену. Перейра Гонсалвес Уендел уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
59'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан бьет в цель!
53'
Rodrigo Andrade получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - РИкардо Масиел Монтейро Валлисон бьет в цель!
40'
Jose Welison получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Сантос Адерлан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
25'
Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
17'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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