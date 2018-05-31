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Стадион: Рио Тинто
1:0
Второй тайм: 56'
28' Желтая карточкаМартинес Томас
1:0
34' ГолСилва Луис
|
28'
34'
1:0
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
20
Силва
Луис
23
Joe
Willis
33
Jared
Watts
22
Leonardo
II
17
Элис
Альберт
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 20 Силва Луис Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 10 Плата Жоао Нападающий
- 24 Сперроу Коннор
- 22 Aaron Herrera
- 27 Corey Baird
- Главный тренер: Петке Майк
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 33 Jared Watts Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 25 Eric Bird
- 16 Kevin Lacruz III
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.09.2016 Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 15.05.2016 Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 01.05.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.09.2015 Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.05.2014 Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС
- 11.08.2013 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 07.09.2012 Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.08.2011 Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.05.2011 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 14.05.2010 Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 02.04.2010 Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 20.09.2009 Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.08.2009 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 21.06.2009 Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.08.2008 Хьюстон Динамо 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.07.2008 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.10.2007 Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|2.
|Коламбус Крю
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Даллас
|0:0
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|13
|6
|1
|6
|16 - 25
|19
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|5
|3
|4
|26 - 19
|18
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Jared Watts уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
28'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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