  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:0
Второй тайм: 56'
Хьюстон Динамо
0'
28' Желтая карточка
Мартинес Томас
1:0
34' Гол
Силва Луис
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Jared Watts уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация