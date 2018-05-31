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Стадион: Стубхуб Сентер
0:0
Первый тайм: 15'
Состав команд
11
Камара
Ола
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 20 Tomas Hilliard-Arce Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 10 Диас Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 15 Jacori Hayes
- 11 Harold Mosquera
- 14 Jimmy Maurer
- 34 Jordan Cano
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Даллас (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.03.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас МЛС
- 23.10.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас МЛС
- 02.10.2016 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 11.08.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас Открытый Кубок
- 28.09.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Даллас МЛС
- 16.08.2015 Даллас 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 10.05.2015 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.10.2014 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.09.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС
- 22.05.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС
- 12.08.2013 Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 08.07.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС
- 14.04.2013 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 27.08.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС
- 29.07.2012 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.04.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас МЛС
- 07.08.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас МЛС
- 02.05.2011 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|2.
|Коламбус Крю
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Даллас
|0:0
|12
|5
|6
|1
|17 - 11
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|13
|6
|1
|6
|16 - 25
|19
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|5
|3
|4
|26 - 19
|18
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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