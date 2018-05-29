Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Голландия

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Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - ГолландияДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 16 минут, которая состоится 31.05.2018.
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Прогнозы на матч Словакия - Голландия
Словакия
5.5% (7)
Ничья:
18% (23)
Голландия
76.6% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Голландия:
46.1% (59)
1:1 Ничья:
14.1% (18)
1:3 Голландия:
11.7% (15)
0:2 Голландия:
7% (9)
0:1 Голландия:
4.7% (6)
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