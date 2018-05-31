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Фламенго
2:0
Перерыв
Баия
0'
13' Желтая карточка
Gregore
1:0
42' Гол
Диего Рибас
2:0
45' Гол
Perez Martinez Lucas VII
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Диего Рибас бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Gregore получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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