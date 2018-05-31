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13' Желтая карточкаGregore
1:0
42' ГолДиего Рибас
2:0
45' ГолPerez Martinez Lucas VII
|
13'
42'
1:0
45'
2:0
Состав команд
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
14
Жонас
10
Диего
Рибас
17
Elton
I
26
Gregore
20
Regis
I
10
Ze
Rafael
29
Vinicius
X
Фламенго 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 20 Vinicius Junior Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 59 Майкл Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 25 Klebinho
- 18 Jean Lucas
- 37 Cesar II
- 32 Honorato Ederson II
- 30 Thiago Xavier IV
- 26 Matheus Thuler
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 22 Педро Жоао II Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Мена Эухенио Защитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 20 Regis I Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 29 Vinicius X Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 32 Fernando Ribeiro
- 27 Italo
- 23 Junior Brumado
- 5 Flavio IX
- 15 Edson III
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 24.05.2018 Ривер Плейт 0:0 Фламенго КЛ
- 20.05.2018 Фламенго 1:1 Васко да Гама СA
- 17.05.2018 Фламенго 2:0 Эмелек КЛ
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
Баия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 24.05.2018 Баия 4:0 Блуминг КС
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|Интернасьональ
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|4.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Спорт Ресифи
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|6.
|Крузейро
|8
|4
|1
|3
|5 - 3
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Гремио
|8
|3
|4
|1
|8 - 3
|13
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Васко да Гама
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Палмейрас
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Ботафого
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|15.
|Витория
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|16.
|Баия
|0:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|17.
|Сантос
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Диего Рибас бьет в цель!
13'
Gregore получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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