Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Босния и Герцеговина

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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Босния и ГерцеговинаДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Босния и Герцеговина
Южная Корея
37.1% (36)
Ничья:
35.1% (34)
Босния и Герцеговина
27.8% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.9% (28)
2:1 Южная Корея:
20.6% (20)
1:2 Босния и Герцеговина:
12.4% (12)
2:0 Южная Корея:
6.2% (6)
1:0 Южная Корея:
6.2% (6)
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