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Южная Корея
 
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Босния и Герцеговина
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Босния и Герцеговина

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Босния и Герцеговина
Южная Корея
37.1% (36)
Ничья:
35.1% (34)
Босния и Герцеговина
27.8% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.9% (28)
Южная Корея:
20.6% (20)
Босния и Герцеговина:
12.4% (12)
Южная Корея:
6.2% (6)
Южная Корея:
6.2% (6)
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