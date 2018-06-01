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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
30' Желтая карточкаHamed Coulibaly
40' Желтая карточкаJuri Kinnunen
54' Желтая карточкаBen McKendry
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30'
40'
54'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 6 Jonni Peraeaho
- 23 Joakim Latonen
- 22 Niklas Blomqvist
- 2 Niklas Friberg
- 15 Miro Tenho
- 7 Sami Raehmoenen
- 3 Juri Kinnunen
- Запасные игроки
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 32 Милович Драго Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 12 Joni Rahila
- 20 Riku Sjoeroos
- 28 Juho Montola
- Главный тренер: Mika Laurikainen
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 6 Saku Savolainen
- 7 Rasmus Karjalainen
- 3 Hamed Coulibaly
- 13 Luis Murillo
- 11 Ilmari Niskanen
- 8 Petteri Pennanen
- 25 Urho Nissila
- Запасные игроки
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 14 Eetu Pellikka
- 23 Joni Maekelae
- 31 Stiwar Garcia
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- 29 Mikko Pitkaenen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
КуПС (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 05.10.2014 КуПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 18.06.2014 ТПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 26.05.2014 ТПС 0:3 КуПС Вейккауслига
- 13.09.2013 КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 27.06.2013 ТПС 0:0 КуПС Вейккауслига
- 09.05.2013 КуПС 4:1 ТПС Вейккауслига
- 13.09.2012 КуПС 1:3 ТПС Вейккауслига
- 28.06.2012 КуПС 0:3 ТПС Вейккауслига
- 25.04.2012 КуПС 0:0 ТПС Кубок Суоми
- 22.04.2012 КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 29.10.2011 КуПС 2:0 ТПС Вейккауслига
- 26.08.2011 ТПС 5:0 КуПС Вейккауслига
- 19.06.2011 КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 28.08.2010 ТПС 3:0 КуПС Вейккауслига
- 16.06.2010 КуПС 1:2 ТПС Кубок
- 01.06.2010 КуПС 2:1 ТПС Вейккауслига
- 23.09.2009 ТПС 3:0 КуПС Вейккауслига
- 28.05.2009 КуПС 0:3 ТПС Вейккауслига
- 30.07.2008 ТПС 3:3 КуПС Вейккауслига
- 27.04.2008 КуПС 0:3 ТПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|2.
|РоПС
|0:1
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|3.
|КуПС
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 15
|21
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|0:0
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
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Второй тайм
74'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
70'
ТПС делает замену. Jonni Peraeaho уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
63'
ТПС делает замену. Ристола Алекси уходит с поля, а Ахде Элиас выходит на его замену.
54'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Юрий Киннунен получил желтую карточку от судьи
30'
Hamed Coulibaly получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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