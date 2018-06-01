  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
ТПС
0:0
Второй тайм: 77'
КуПС
0'
30' Желтая карточка
Hamed Coulibaly
40' Желтая карточка
Juri Kinnunen
54' Желтая карточка
Ben McKendry
77'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
74'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
70'
ТПС делает замену. Jonni Peraeaho уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
63'
ТПС делает замену. Ристола Алекси уходит с поля, а Ахде Элиас выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Юрий Киннунен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Hamed Coulibaly получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация