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Стадион:
РоПС
0:1
Второй тайм: 78'
ХИК
0'
0:1
52' Гол
Joao Klauss
78'
Второй тайм
72'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
62'
ХИК делает замену. Рафинья уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
21'
РоПС делает замену. Juho Hyvaerinen уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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