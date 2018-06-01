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Стадион: Кескускенття
0:1
52' ГолJoao Klauss
|
35'
52'
0:1
62'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 6 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 19 Jarkko Luiro
- 12 Jarkko Ojaniemi
- 18 Veka Pyyny
- 26 Fugo Segawa
- 5 Jens Geffrard
- 22 Rasmus Degerman
- Главный тренер: Toni Koskela
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 25 Valtteri Vesiaho
- 7 Joao Klauss
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
ХИК (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС Вейккауслига
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС Вейккауслига
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК Вейккауслига
- 21.09.2016 ХИК 2:1 РоПС Вейккауслига
- 12.06.2016 ХИК 1:1 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2016 РоПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 20.09.2015 ХИК 0:2 РоПС Вейккауслига
- 10.07.2015 РоПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 12.04.2015 РоПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 04.04.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 17.02.2015 ХИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 13.02.2015 РоПС 0:2 ХИК Кубок лиги
- 26.10.2014 ХИК 0:3 РоПС Вейккауслига
- 11.06.2014 РоПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 12.05.2014 РоПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 16.04.2014 ХИК 2:0 РоПС Кубок Суоми
- 28.02.2014 РоПС 3:0 ХИК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|2.
|РоПС
|0:1
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|3.
|КуПС
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 15
|21
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|0:0
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
Второй тайм
72'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
62'
ХИК делает замену. Рафинья уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Veka Pyyny выходит на его замену.
21'
РоПС делает замену. Juho Hyvaerinen уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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