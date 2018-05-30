Текстовая онлайн трансляция матча Египет - Колумбия

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Текстовая онлайн трансляция матча Египет - КолумбияДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 25 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Египет - Колумбия
Египет
24.2% (23)
Ничья:
34.7% (33)
Колумбия
41.1% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.6% (30)
1:2 Колумбия:
16.8% (16)
1:0 Египет:
10.5% (10)
0:1 Колумбия:
9.5% (9)
2:1 Египет:
8.4% (8)
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