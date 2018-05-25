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Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Италия

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Франция - Италия
Франция
48.6% (51)
Ничья:
32.4% (34)
Италия
19% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
33.3% (35)
Ничья:
23.8% (25)
Италия:
13.3% (14)
Франция:
6.7% (7)
Ничья:
4.8% (5)
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