Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Италия

Стадион: Альянц Ривьера
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - ИталияДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Италия
Франция
48.6% (51)
Ничья:
32.4% (34)
Италия
19% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Франция:
33.3% (35)
1:1 Ничья:
23.8% (25)
1:2 Италия:
13.3% (14)
1:0 Франция:
6.7% (7)
2:2 Ничья:
4.8% (5)
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