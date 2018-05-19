Стадион: Ceres Park Зрители: 10768
2:2
Конец матча
20' Желтая карточкаRasmus Vinderslev
1:0
45' ПенальтиПушич Мартин
2:0
55' ГолПушич Мартин
57' Желтая карточкаVictor Ekani
62' Желтая карточкаАндерс Эгхольм
2:1
78' ГолSoeren Frederiksen II
2:2
88' ГолЯкобсен Кристиан II
90' Желтая карточкаСпельманн Мартин
90' Желтая карточкаSoeren Frederiksen II
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Анкерсен Якоб из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
94'
94'
93'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
93'
Блуме Брор из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Сёрен Фредериксен получил желтую карточку от судьи
92'
92'
91'
91'
Как он промахнулся? Андерс Эгхольм имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи
90'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Jens Stage наказан за толчок Кроон Симон
89'
Команда Сённерйюск забила мяч, хотя лучше играли соперники
88'
Stefan Gartenmann сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забил гол! Легко это для такого игрока, как Якобсен Кристиан II
88'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
88'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10768 болельщиков
87'
85'
Jens Stage наказан за толчок Victor Ekani
85'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
84'
Kasper Junker из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
84'
83'
83'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Victor Ekani наказан за толчок Блуме Брор
82'
81'
81'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
Якобсен Кристиан II мяч отрикошетил от ворот
80'
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Спельманн Мартин нанес удар в каркас ворот!
79'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Команда Сённерйюск забила мяч, хотя лучше играли соперники
78'
Хвильсом Мадс сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск переиграл вратаря дальним ударом!
76'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
75'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Блуме Брор из команды Орхус играет слишком грубо. Stefan Gartenmann оказался на газоне.
74'
74'
Как он промахнулся? Спельманн Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
72'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
70'
70'
68'
68'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Канструп Пьер наказан за толчок Хвильсом Мадс
67'
67'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
66'
Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
65'
65'
Отличный пас сделал Кроон Симон из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
64'
Канструп Пьер делает скидку назад вдоль ворот
64'
64'
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Андерс Эгхольм получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
62'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
62'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Mustapha Bundu получил травму и заменен. Спельманн Мартин выходит на поле.
60'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Mustapha Bundu получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Mustapha Bundu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
58'
Mustapha Bundu из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Опасность! Анкерсен Якоб из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
57'
Victor Ekani получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jens Stage
56'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
55'
Jens Stage сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Пушич Мартин изменил счет на табло!
55'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Гира Адама из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Миканович Дино нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.
54'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
53'
53'
53'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
51'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Mustapha Bundu
50'
50'
Какой промах! Jens Stage имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
50'
ШАНС! Jens Stage вышел один-на-один с голкипером...
50'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Пушич Мартин из команды Орхус играет слишком грубо. Андерс Эгхольм оказался на газоне.
48'
Mustapha Bundu бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
47'
Судья свистит. Йонссон Эггерт атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Якоб заработал своей команде штрафной
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
49'
Хвильсом Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Хвильсом Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Хвильсом Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Г О О О О Л - Пушич Мартин из команды Орхус забивает с точки!
44'
ПЕНАЛЬТИ! - Nicholas Marfelt атаковал сзади соперника. Это Mustapha Bundu заработал своей команде одиннадцатиметровый!
43'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Гира Адама оказался на газоне.
42'
42'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
41'
41'
41'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Mustapha Bundu из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
40'
40'
40'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
38'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mustapha Bundu оказался на газоне.
37'
37'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
36'
35'
34'
34'
34'
34'
32'
32'
Отличный пас сделал Уре Микаэль из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Rasmus Vinderslev получил травму и заменен. Victor Ekani выходит на поле.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Rasmus Vinderslev получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Rasmus Vinderslev на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Пушич Мартин должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
27'
Блуме Брор из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Гира Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
23'
Андерс Эгхольм наказан за толчок Jens Stage
23'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
23'
22'
22'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
22'
22'
22'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Mustapha Bundu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Rasmus Vinderslev получил желтую карточку от судьи
20'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Jens Stage пострадал.
20'
19'
Как он промахнулся? Анкерсен Якоб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
18'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
18'
16'
16'
Йонссон Эггерт не смог попасть в створ ударом издали
15'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
15'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
14'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
14'
12'
Опасность предотвращена - Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
11'
Mustapha Bundu возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Mustapha Bundu получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Mustapha Bundu
10'
10'
9'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян ловит мяч
9'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
7'
Миканович Дино из команды Орхус играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
7'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Андерс Эгхольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Люикс Кес наказан за толчок Анкерсен Якоб
6'
5'
5'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
3'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
2'
2'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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