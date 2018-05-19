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  7. 1/2 финала
2017-2018
Стадион: Зрители: 10768
Орхус
2:2
Конец матча
Сённерйюск
0'
20' Желтая карточка
Rasmus Vinderslev
1:0
45' Пенальти
Пушич Мартин
2:0
55' Гол
Пушич Мартин
57' Желтая карточка
Victor Ekani
62' Желтая карточка
Андерс Эгхольм
2:1
78' Гол
Soeren Frederiksen II
2:2
88' Гол
Якобсен Кристиан II
90' Желтая карточка
Спельманн Мартин
90' Желтая карточка
Soeren Frederiksen II
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Анкерсен Якоб из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
94'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
93'
Блуме Брор из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

93'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
93'
Сёрен Фредериксен получил желтую карточку от судьи
92'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Орхус
91'
Как он промахнулся? Андерс Эгхольм имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
89'
Jens Stage наказан за толчок Кроон Симон
89'
Команда Сённерйюск забила мяч, хотя лучше играли соперники
88'
Stefan Gartenmann сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забил гол! Легко это для такого игрока, как Якобсен Кристиан II
88'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10768 болельщиков
87'
Удар от ворот произведет Орхус
Фол, нарушение
85'
Jens Stage наказан за толчок Victor Ekani
85'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Kasper Junker из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
83'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
83'
Victor Ekani наказан за толчок Блуме Брор
82'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Орхус
81'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
81'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
80'
Якобсен Кристиан II мяч отрикошетил от ворот
80'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Спельманн Мартин нанес удар в каркас ворот!
79'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Команда Сённерйюск забила мяч, хотя лучше играли соперники
78'
Хвильсом Мадс сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск переиграл вратаря дальним ударом!
76'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
75'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Блуме Брор из команды Орхус играет слишком грубо. Stefan Gartenmann оказался на газоне.
74'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
74'
Как он промахнулся? Спельманн Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
72'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
72'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Орхус
70'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
70'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
68'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
68'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Канструп Пьер наказан за толчок Хвильсом Мадс
67'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
65'
Удар от ворот произведет Орхус
65'
Отличный пас сделал Кроон Симон из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
64'
Канструп Пьер делает скидку назад вдоль ворот
64'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Андерс Эгхольм получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
62'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
62'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Mustapha Bundu получил травму и заменен. Спельманн Мартин выходит на поле.
60'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Mustapha Bundu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Mustapha Bundu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Mustapha Bundu из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Опасность! Анкерсен Якоб из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
57'
Victor Ekani получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jens Stage
56'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
55'
Jens Stage сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Пушич Мартин изменил счет на табло!
55'
Jens Stage из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Гира Адама из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
54'
Миканович Дино нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
53'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
53'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
51'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Mustapha Bundu
50'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
50'
Какой промах! Jens Stage имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
50'
ШАНС! Jens Stage вышел один-на-один с голкипером...
50'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
49'
Пушич Мартин из команды Орхус играет слишком грубо. Андерс Эгхольм оказался на газоне.
48'
Mustapha Bundu бьет со штрафного в створ, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Йонссон Эггерт атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Якоб заработал своей команде штрафной
46'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
46'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
Травма, повреждение
49'
Хвильсом Мадс возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Хвильсом Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Хвильсом Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пушич Мартин из команды Орхус забивает с точки!
Фол, нарушение
44'
ПЕНАЛЬТИ! - Nicholas Marfelt атаковал сзади соперника. Это Mustapha Bundu заработал своей команде одиннадцатиметровый!
Фол, нарушение
43'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Гира Адама оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Орхус
42'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Mustapha Bundu из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Mustapha Bundu оказался на газоне.
37'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
37'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
36'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
34'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
34'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Удар от ворот произведет Орхус
32'
Отличный пас сделал Уре Микаэль из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
30'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Rasmus Vinderslev получил травму и заменен. Victor Ekani выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Rasmus Vinderslev получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Rasmus Vinderslev на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Йонссон Эггерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Пушич Мартин должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
27'
Блуме Брор из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
26'
Гира Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Андерс Эгхольм наказан за толчок Jens Stage
23'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
23'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
22'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
22'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
21'
Mustapha Bundu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Rasmus Vinderslev получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Jens Stage пострадал.
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
19'
Как он промахнулся? Анкерсен Якоб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
18'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
18'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Орхус
16'
Йонссон Эггерт не смог попасть в створ ударом издали
15'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
14'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Опасность предотвращена - Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
Травма, повреждение
11'
Mustapha Bundu возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Mustapha Bundu получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Mustapha Bundu
10'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
9'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян ловит мяч
9'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
7'
Миканович Дино из команды Орхус играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
7'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
6'
Андерс Эгхольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Люикс Кес наказан за толчок Анкерсен Якоб
6'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
5'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
2'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
2'
Кроон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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