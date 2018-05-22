Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 6342
0:2
Конец матча
32' Желтая карточкаJens Stage
0:1
45' ГолБакман Никлас
47' Желтая карточкаЛюикс Кес
0:2
47' ГолПушич Мартин
55' Желтая карточкаПушич Мартин
67' Желтая карточкаГира Адама
78' Вторая желтая карточкаПушич Мартин
82' Желтая карточкаЙованович Александар II
Второй тайм
96'
Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
95'
95'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
94'
Victor Ekani коснулся мяча рукой.
94'
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Милиц Себастьян из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск подал угловой справа.
93'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
92'
92'
92'
Бакман Никлас из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
91'
91'
Якобсен Кристиан II выбил мяч подальше от ворот.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
Victor Ekani из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
90'
90'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 6342 болельщиков
88'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
87'
87'
Как он промахнулся? Уре Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
87'
87'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
85'
85'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус играет слишком грубо. Victor Ekani оказался на газоне.
84'
84'
83'
83'
83'
83'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
82'
82'
Судье надоело, что Йованович Александар II тянет время и он наказал его горчичником
82'
Как он промахнулся? Хвильсом Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
81'
Плохо сыграл Бакман Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
80'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
80'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
79'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Андерс Эгхольм
78'
Пушич Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Пушич Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Victor Ekani заработал фол
77'
77'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
77'
Бакман Никлас из команды Орхус играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
76'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
75'
75'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
75'
75'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
74'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
72'
72'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
72'
72'
72'
72'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
72'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
69'
69'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
67'
Гира Адама из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
67'
Сённерйюск делает атакующую замену. Люикс Кес ушел с поля, а Victor Ekani вышел в подмогу атаке.
67'
Тактическая замена. Люикс Кес уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
66'
Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
66'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Орхус делает оборонительную замену. Спельманн Мартин уходит, а на его место вступает Гира Адама, игрок более защитного плана.
65'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Гира Адама
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
64'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
64'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
63'
62'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Сённерйюск делает атакующую замену. Андерс Эгхольм ушел с поля, а Уре Микаэль вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
61'
60'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
58'
58'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
57'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jens Stage
56'
56'
Nicholas Marfelt решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
Пушич Мартин получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
55'
55'
54'
54'
Кроон Симон из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
54'
53'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
50'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
49'
47'
Спельманн Мартин сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пушич Мартин из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
47'
Спельманн Мартин из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
47'
Люикс Кес из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Пушич Мартин пострадал.
47'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сёрен Фредериксен
46'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
47'
46'
Отличный гол забил Бакман Никлас
46'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бакман Никлас из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Daniel A. Pedersen оказался на газоне.
44'
44'
44'
44'
43'
43'
42'
42'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
42'
41'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Какой шанс! Jens Stage почти забил, но мяч вынесли с линии!
41'
Блуме Брор из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Пушич Мартин заработал фол
39'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
38'
38'
38'
38'
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
38'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
37'
Опасность предотвращена - Педерсен Марк из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
37'
37'
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Блуме Брор из команды Орхус в офсайде
36'
Jens Stage возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Jens Stage получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Jens Stage на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Миканович Дино заработал фол
34'
34'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет слишком грубо. Ромер Марсель оказался на газоне.
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Ромер Марсель из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
32'
Jens Stage - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
32'
Судья свистит. Jens Stage атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
30'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
30'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
28'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
Блуме Брор из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
25'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
25'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
25'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
23'
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Канструп Пьер получил травму и заменен. Йулсгор Йеспер выходит на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
21'
21'
20'
20'
19'
19'
19'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Анкерсен Якоб нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
18'
18'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
16'
16'
Отличная возможность! Stefan Gartenmann упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
16'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
14'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
13'
12'
12'
Как он промахнулся? Бакман Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
12'
Канструп Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
11'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
10'
10'
10'
10'
10'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Отличный пас сделал Кроон Симон из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Nicholas Marfelt
7'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
5'
Так близко к голу! Йонссон Эггерт имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
4'
4'
4'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Отличные скиллы показывает Nicholas Marfelt, обводя своих соперников
4'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Люикс Кес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
1'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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