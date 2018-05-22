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  7. 1/2 финала
2017-2018
Стадион: Зрители: 6342
Сённерйюск
0:2
Конец матча
Орхус
0'
32' Желтая карточка
Jens Stage
0:1
45' Гол
Бакман Никлас
47' Желтая карточка
Люикс Кес
0:2
47' Гол
Пушич Мартин
55' Желтая карточка
Пушич Мартин
67' Желтая карточка
Гира Адама
78' Вторая желтая карточка
Пушич Мартин
82' Желтая карточка
Йованович Александар II
90'+6
Второй тайм
96'
Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
96'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
95'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.

Фол, нарушение
94'
Victor Ekani коснулся мяча рукой.
94'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Милиц Себастьян из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Угловой
94'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Анкерсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
93'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск подал угловой справа.
93'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
92'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бакман Никлас из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
91'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Якобсен Кристиан II выбил мяч подальше от ворот.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
90'
Victor Ekani из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 6342 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
Как он промахнулся? Уре Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
87'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
85'
Удар от ворот произведет Орхус
85'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус играет слишком грубо. Victor Ekani оказался на газоне.
84'
Удар от ворот произведет Орхус
84'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
83'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
83'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Орхус
Желтая карточка
82'
Судье надоело, что Йованович Александар II тянет время и он наказал его горчичником
82'
Как он промахнулся? Хвильсом Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
81'
Плохо сыграл Бакман Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
79'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Андерс Эгхольм
78'
Пушич Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
78'
Пушич Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Victor Ekani заработал фол
77'
Удар от ворот произведет Орхус
77'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
77'
Бакман Никлас из команды Орхус играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
76'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
75'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
74'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
72'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
72'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
72'
Опасность предотвращена - Ромер Марсель из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
72'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
69'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Гира Адама из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
67'
Сённерйюск делает атакующую замену. Люикс Кес ушел с поля, а Victor Ekani вышел в подмогу атаке.
67'
Тактическая замена. Люикс Кес уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
66'
Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
66'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Орхус делает оборонительную замену. Спельманн Мартин уходит, а на его место вступает Гира Адама, игрок более защитного плана.
65'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Гира Адама
Фол, нарушение
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
64'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
64'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
64'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
62'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Сённерйюск делает атакующую замену. Андерс Эгхольм ушел с поля, а Уре Микаэль вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
61'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
60'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
60'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Удар от ворот произведет Орхус
59'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
57'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Люикс Кес из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Jens Stage
56'
Удар от ворот произведет Орхус
56'
Nicholas Marfelt решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
55'
Пушич Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
55'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
54'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кроон Симон из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
54'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Удар от ворот произведет Орхус
51'
Сёрен Фредериксен нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
50'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
49'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Спельманн Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пушич Мартин из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
47'
Спельманн Мартин из команды Орхус находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Люикс Кес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Люикс Кес из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Пушич Мартин пострадал.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Сёрен Фредериксен
46'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
47'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Отличный гол забил Бакман Никлас
46'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бакман Никлас из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
46'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Daniel A. Pedersen оказался на газоне.
44'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Орхус
42'
Шанс! Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
42'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Какой шанс! Jens Stage почти забил, но мяч вынесли с линии!
41'
Блуме Брор из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Пушич Мартин заработал фол
39'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
38'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
38'
Опасность предотвращена - Люикс Кес из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
37'
Опасность предотвращена - Педерсен Марк из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
37'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
37'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
37'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
36'
Блуме Брор из команды Орхус в офсайде
Травма, повреждение
36'
Jens Stage возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Jens Stage получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Jens Stage на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Миканович Дино заработал фол
34'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет слишком грубо. Ромер Марсель оказался на газоне.
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Ромер Марсель из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
Желтая карточка
32'
Jens Stage - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Jens Stage атаковал сзади соперника. Это Якобсен Кристиан II заработал своей команде штрафной
32'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус играет слишком грубо. Кроон Симон оказался на газоне.
30'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Орхус
28'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
28'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
28'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Блуме Брор из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
25'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
25'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск сделал отличный сейв!
25'
Милиц Себастьян не дал случится голу! Jens Stage должен был забивать, но Милиц Себастьян сделал отличный сейв
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
24'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Канструп Пьер получил травму и заменен. Йулсгор Йеспер выходит на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
21'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Анкерсен Якоб нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
18'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
18'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
16'
Удар от ворот произведет Орхус
16'
Отличная возможность! Stefan Gartenmann упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
16'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
16'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
15'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
13'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
12'
Как он промахнулся? Бакман Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает пас партнеру.
12'
Канструп Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Пушич Мартин оказался на газоне.
11'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
10'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Орхус
9'
Отличный пас сделал Кроон Симон из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Удар от ворот произведет Орхус
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
8'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Nicholas Marfelt
7'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
5'
Так близко к голу! Йонссон Эггерт имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
4'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Отличные скиллы показывает Nicholas Marfelt, обводя своих соперников
4'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Удар от ворот произведет Орхус
2'
Люикс Кес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
2'
Спельманн Мартин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Якобсен Кристиан II заработал фол
1'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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