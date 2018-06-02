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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
17' Гол
Cristian Techera
35' Желтая карточка
Jakob Nerwinski
0:2
39' Гол
Рейна Йорди
1:2
41' Гол
Кастильо Эдгар
46' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
79' Желтая карточка
Dominique Badji
90' Желтая карточка
Прайс Джек
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
89'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Рейна Йорди уходит с поля, а Brett Levis выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
76'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Cristian Techera уходит с поля, а Хазаль Али выходит на его замену.
71'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.

66'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Кей Камара выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
Желтая карточка
46'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Axel Sjoeberg уходит с поля, а Уилсон Дэнни выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Кастильо Эдгар бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Рейна Йорди бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Jakob Nerwinski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Cristian Techera бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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