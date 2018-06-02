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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:2
Конец матча
0:1
17' ГолCristian Techera
35' Желтая карточкаJakob Nerwinski
0:2
39' ГолРейна Йорди
1:2
41' ГолКастильо Эдгар
46' Желтая карточкаКастильо Эдгар
79' Желтая карточкаDominique Badji
90' Желтая карточкаПрайс Джек
|
17'
0:1
35'
39'
0:2
41'
1:2
46'
79'
90'
Состав команд
27
Винне
Деклан
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
12
Brian
Rowe
18
Jose
Aja
20
Шеа
Брек
29
Рейна
Йорди
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 32 Jack McBean Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 6 Эфрайн Хуарес Защитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Brett Levis Защитник
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 66 Хазаль Али Защитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 39 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 25.09.2016 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 07.08.2016 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 10.07.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 10.09.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2015 Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.05.2015 Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 26.10.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 29.06.2014 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.04.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.10.2013 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.10.2013 Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 18.08.2013 Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.09.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.06.2012 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 23.10.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 10.07.2011 Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|2.
|Коламбус Крю
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|Даллас
|12
|6
|5
|1
|20 - 13
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|12
|5
|3
|4
|27 - 20
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|5
|1
|7
|18 - 22
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
89'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Рейна Йорди уходит с поля, а Brett Levis выходит на его замену.
79'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
76'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Cristian Techera уходит с поля, а Хазаль Али выходит на его замену.
71'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
66'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Кей Камара выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
46'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Axel Sjoeberg уходит с поля, а Уилсон Дэнни выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Кастильо Эдгар бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Рейна Йорди бьет в цель!
35'
Jakob Nerwinski получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Cristian Techera бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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