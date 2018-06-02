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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:0
Конец матча
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 10 Justus Lehto
- 33 Henrik Oelander
- 8 Julian Guevara
- 31 Keaton Isaksson
- 14 Kevin Mombilo
- 5 Kosta Manev
- 29 Victor Shevcenco
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 19 Iiro Vanha
- 21 Ville Moilanen
- 30 Jacob Esposito
- Главный тренер: Jari Aahman
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 6 Igor Jovanovic
- 16 Santeri Hostikka
- 23 Kalle Taimi
- 20 Irfan Sadik
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 7 Fareed Sadat
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
Лахти (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти Вейккауслига
- 21.09.2016 Кеми Кингс 2:4 Лахти Вейккауслига
- 29.06.2016 Лахти 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 12.06.2016 Кеми Кингс 2:1 Лахти Вейккауслига
- 20.08.2011 Кеми Кингс 1:2 Лахти Икконен
- 02.06.2011 Лахти 3:1 Кеми Кингс Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|2.
|РоПС
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|КуПС
|13
|6
|3
|4
|23 - 15
|21
|4.
|Лахти
|11
|5
|5
|1
|12 - 8
|20
|5.
|Ильвес
|12
|5
|3
|4
|12 - 14
|18
|6.
|Хонка
|11
|3
|6
|2
|15 - 13
|15
|7.
|ВПС
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|8.
|Интер Турку
|2:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|9.
|Мариехамн
|0:2
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|10.
|СИК
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|11.
|Кеми Кингс
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|12.
|ТПС
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Араба Хаким выходит на его замену.
84'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Fareed Sadat выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
64'
Лахти делает замену. Irfan Sadik уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
64'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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