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Стадион:
Кеми Кингс
0:0
Конец матча
Лахти
0' 90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Араба Хаким выходит на его замену.
84'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Fareed Sadat выходит на его замену.
65'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
64'
Лахти делает замену. Irfan Sadik уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
64'
Кеми Кингс делает замену. Justus Lehto уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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