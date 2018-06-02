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Зрители: 315
Норрбю
2:0
Конец матча
Браге
0'
14' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:0
67' Гол
Nicklas Savolainen
75' Желтая карточка
Селлин Роббин
2:0
83' Гол
Shkelqim Krasniqi
83' Желтая карточка
Shkelqim Krasniqi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Shkelqim Krasniqi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Shkelqim Krasniqi бьет в цель!
77'
Норрбю делает замену. Adam Ericsson уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Селлин Роббин получил желтую карточку от судьи
72'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.

71'
Браге делает замену. Benjamin Hjertstrand уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Nicklas Savolainen бьет в цель!
61'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Гзим Истрефи выходит на его замену.
60'
Норрбю делает замену. Nino Osmanagic уходит с поля, а Abdelrahman Saidi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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