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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 315
14' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:0
67' ГолNicklas Savolainen
75' Желтая карточкаСеллин Роббин
2:0
83' ГолShkelqim Krasniqi
83' Желтая карточкаShkelqim Krasniqi
|
67'
1:0
75'
83'
2:0
Состав команд
13
Kardo
Aso
Норрбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 13 Kardo Aso Защитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 7 Kenan Mehovic Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Нападающий
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 10 Gzim Istrefi Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 22 Hugo Svensson
- 14 Abdelrahman Saidi
- 2 Abbas Mohamad
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 5 Carlos García IV Защитник
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 14 Simon Alexandersson Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Jalid Kerkich Amar Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 22 Memocan Elalmis
- 17 Samuel Aziz
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 1 Oliver Bergman
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
Браге (последние 20 матчей: +7 =10 -3)
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Дегерфорс 2:2 Браге С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 20.04.2018 Браге 1:1 ГАИС С
- 15.04.2018 Эстер 1:2 Браге С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 04.11.2017 Карлштад Юнайтед 2:0 Браге ПД
- 29.10.2017 Браге 3:3 Васалунд ПД
- 23.10.2017 Браге 0:0 Сандвикен ПД
- 15.10.2017 ИФК Лулео 0:2 Браге ПД
- 08.10.2017 Браге 4:1 Энскеде ПД
- 01.10.2017 Умео 0:4 Браге ПД
- 24.09.2017 Браге 1:1 Нючепинг ПД
- 17.09.2017 Акрополис 3:2 Браге ПД
- 10.09.2017 Ассириска 1:5 Браге ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Эргрюте
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|АФК Эскильстуна
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Хальмстад
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Дегерфорс
|2:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|7.
|Браге
|11
|3
|6
|2
|16 - 14
|15
|8.
|ГАИС
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Ландскруна
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|10.
|Норрбю
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|11.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|12.
|Эстер
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|13.
|Варбергс Боис
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Фрей
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|Вернаму
|0:2
|11
|1
|2
|8
|6 - 23
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Shkelqim Krasniqi получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Shkelqim Krasniqi бьет в цель!
77'
Норрбю делает замену. Adam Ericsson уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
75'
Селлин Роббин получил желтую карточку от судьи
72'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.
71'
Браге делает замену. Benjamin Hjertstrand уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Nicklas Savolainen бьет в цель!
61'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Гзим Истрефи выходит на его замену.
60'
Норрбю делает замену. Nino Osmanagic уходит с поля, а Abdelrahman Saidi выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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