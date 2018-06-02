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Стадион:
Саннес Ульф
0:2
Первый тайм: 44'
Конгсвингер
0'
0:1
7' Гол
Adem Gueven
22' Желтая карточка
Ворторен Нилс
30' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
0:2
31' Гол
Эбю Олав
44'
Первый тайм
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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