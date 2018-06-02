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Стадион: Санднес
0:2
Первый тайм: 44'
0:1
7' ГолAdem Gueven
22' Желтая карточкаВорторен Нилс
30' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
0:2
31' ГолЭбю Олав
|
7'
0:1
22'
31'
0:2
Состав команд
11
Эбю
Олав
15
Marlinho
Саннес Ульф 4-1-2-3
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Нападающий
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 21 Daniel Lysgaard
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес Ульф ПД
- 21.05.2018 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер/Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф Первый дивизион
- 05.11.2016 Саннес Ульф 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация)
- 11.09.2016 Саннес Ульф 1:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 22.05.2016 Конгсвингер 1:2 Саннес Ульф Первый дивизион
- 21.09.2011 Конгсвингер 1:0 Саннес Ульф Адекколига
- 22.05.2011 Саннес Ульф 3:1 Конгсвингер Адекколига
- 06.08.2008 Саннес Ульф 1:2 Конгсвингер Адекколига
- 06.07.2008 Конгсвингер 0:0 Саннес Ульф Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|0:2
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|10
|4
|3
|3
|18 - 13
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Конгсвингер
|2:0
|11
|4
|1
|6
|14 - 19
|13
|12.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|14.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Первый тайм
31'
Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
30'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
22'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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