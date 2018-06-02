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Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:1
Конец матча
Поли Тимишоара
0'
0:1
23' Пенальти
Andrei Artean
57' Желтая карточка
Andrei Artean
67' Желтая карточка
Cosmin Birnoi
75' Желтая карточка
Dan Bucsa
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Поли Тимишоара делает замену. Adrian Zaluschi уходит с поля, а Lucian Oprea выходит на его замену.
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Dan Lucian Panait выходит на его замену.
81'
Поли Тимишоара делает замену. Cosmin Birnoi уходит с поля, а Sebastian Velcota выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Dan Bucsa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Cosmin Birnoi получил желтую карточку от судьи

65'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Бумба Клаудиу выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Andrei Artean получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Andrei Artean из команды Поли Тимишоара забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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