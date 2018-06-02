- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Конкордия
0:1
Конец матча
0:1
23' ПенальтиAndrei Artean
57' Желтая карточкаAndrei Artean
67' Желтая карточкаCosmin Birnoi
75' Желтая карточкаDan Bucsa
|
23'
0:1
57'
67'
75'
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 3 Cristian Albu Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 11 Thaer Fayed Bawab Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 22 Nivaldo III
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- Florin Cioabla
- 13 Stjepan Babic
- 23 Dan Lucian Panait
- Главный тренер: Ionut Badea
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 1 Madalin Smaranda Вратарь
- 30 Alin Seroni Защитник
- 3 Рац Рэзван Защитник
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 23 Габриель Кану
- 14 Andrei Enescu
- 29 Adrian Zaluschi
- Запасные игроки
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 26 Raul Cochintu
- 19 Sebastian Velcota
- 46 Lucian Oprea
- 38 Denis Dorobantu
- 34 Roger Kecskes
- 31 Raul Bonda
- Главный тренер: Adrian Neaga
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси Оск 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 24.05.2018 Ботошани 0:0 Поли Тимишоара Л1
- 21.05.2018 Поли Тимишоара 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 15.05.2018 Сепси Оск 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.05.2018 Поли Тимишоара 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 04.05.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 09.04.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.03.2018 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Поли Тимишоара: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Лига 1
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 04.04.2017 Поли Тимишоара 0:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 04.03.2017 Поли Тимишоара 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.10.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 07.09.2016 Поли Тимишоара 2:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 23.04.2016 Поли Тимишоара 1:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 07.03.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 11.12.2015 Конкордия Кьяжна 2:2 Поли Тимишоара Первая лига
- 29.08.2015 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Поли Тимишоара делает замену. Adrian Zaluschi уходит с поля, а Lucian Oprea выходит на его замену.
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Dan Lucian Panait выходит на его замену.
81'
Поли Тимишоара делает замену. Cosmin Birnoi уходит с поля, а Sebastian Velcota выходит на его замену.
75'
Dan Bucsa получил желтую карточку от судьи
67'
Cosmin Birnoi получил желтую карточку от судьи
65'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Бумба Клаудиу выходит на его замену.
57'
Andrei Artean получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Andrei Artean из команды Поли Тимишоара забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация