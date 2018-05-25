Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Германия

Стадион: Вёртерзе-Штадион
-
Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - ГерманияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 11 минут, которая состоится 02.06.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Австрия - Германия
Австрия
2.1% (2)
Ничья:
5.3% (5)
Германия
92.6% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Германия:
25.3% (24)
0:2 Германия:
24.2% (23)
1:3 Германия:
23.2% (22)
0:1 Германия:
7.4% (7)
0:3 Германия:
5.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация