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Австрия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Германия

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 11 минут, которая состоится 02.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Австрия - Германия
Австрия
2.1% (2)
Ничья:
5.3% (5)
Германия
92.6% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
25.3% (24)
Германия:
24.2% (23)
Германия:
23.2% (22)
Германия:
7.4% (7)
Германия:
5.3% (5)
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