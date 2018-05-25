  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Англия
 
Позже
Нигерия
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Нигерия

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 29 минут, которая состоится 02.06.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Англия - Нигерия
Англия
91.4% (85)
Ничья:
3.2% (3)
Нигерия
5.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
34.4% (32)
Англия:
30.1% (28)
Англия:
11.8% (11)
Англия:
6.5% (6)
Нигерия:
4.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация