Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Нигерия

Стадион: Уэмбли
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - НигерияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 29 минут, которая состоится 02.06.2018.
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Прогнозы на матч Англия - Нигерия
Англия
91.4% (85)
Ничья:
3.2% (3)
Нигерия
5.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Англия:
34.4% (32)
2:0 Англия:
30.1% (28)
1:0 Англия:
11.8% (11)
3:1 Англия:
6.5% (6)
1:2 Нигерия:
4.3% (4)
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