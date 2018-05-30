Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Португалия

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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ПортугалияДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 56 минут, которая состоится 02.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Португалия
Бельгия
41.8% (38)
Ничья:
39.6% (36)
Португалия
18.7% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бельгия:
29.7% (27)
1:1 Ничья:
26.4% (24)
2:2 Ничья:
12.1% (11)
1:2 Португалия:
12.1% (11)
1:0 Бельгия:
4.4% (4)
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