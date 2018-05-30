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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Португалия

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 56 минут, которая состоится 02.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Бельгия - Португалия
Бельгия
41.8% (38)
Ничья:
39.6% (36)
Португалия
18.7% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
29.7% (27)
Ничья:
26.4% (24)
Ничья:
12.1% (11)
Португалия:
12.1% (11)
Бельгия:
4.4% (4)
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