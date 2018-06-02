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  5. Серия A
Атлетико Минейро
3:3
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
0:1
20' Гол
Леандро Перейра
1:1
21' Гол
Оливейра Рикардо II
27' Желтая карточка
Леандро Перейра
2:1
36' Пенальти
Fabio Santos IV
38' Вторая желтая карточка
Леандро Перейра
2:2
45' Гол
Артур IV
47' Желтая карточка
Luan III
50' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
3:2
59' Гол
Roger I
63' Желтая карточка
Fabio Santos IV
3:3
64' Пенальти
Веллингтон Паулиста
81' Желтая карточка
Gustavo Barreto
83' Желтая карточка
Жандрей
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Jandrei получил желтую карточку от судьи
82'
Атлетико Минейро делает замену. Элиас Мендес Триндаде уходит с поля, а Bruno Roberto выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Barreto получил желтую карточку от судьи
80'
Шапекоэнсе делает замену. Bruno Pacheco уходит с поля, а Barreto выходит на его замену.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Артур IV уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.

70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Веллингтон Паулиста из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
Желтая карточка
63'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
59'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Винисиус Фрейтас выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
56'
Атлетико Минейро делает замену. Gabriel уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Luan получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Артур IV бьет в цель!
38'
Леандро Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
Желтая карточка
27'
Леандро Перейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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