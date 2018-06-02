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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:3
Конец матча
0:1
20' ГолЛеандро Перейра
1:1
21' ГолОливейра Рикардо II
27' Желтая карточкаЛеандро Перейра
2:1
36' ПенальтиFabio Santos IV
38' Вторая желтая карточкаЛеандро Перейра
2:2
45' ГолАртур IV
47' Желтая карточкаLuan III
50' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
3:2
59' ГолRoger I
63' Желтая карточкаFabio Santos IV
3:3
64' ПенальтиВеллингтон Паулиста
81' Желтая карточкаGustavo Barreto
83' Желтая карточкаЖандрей
|
20'
0:1
21'
1:1
27'
36'
2:1
38'
45'
2:2
47'
59'
3:2
63'
64'
3:3
76'
81'
83'
Состав команд
17
Gleison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
23
Roger
I
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
18
Артур
IV
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 25 Yago Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 18 Erik IV
- 26 Jose Ferreira
- 44 Alerrandro
- 29 Patric II
- 3 Leo Silva I
- 8 Tomas Andrade
- 43 Bruno Roberto
- 28 Iago Maidana
- Главный тренер: Кульпи Левир
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 18 Артур IV Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 88 Антонио Луис Полузащитник
- 11 Надсон Нападающий
- 95 Gustavo Barreto
- 2 Eduardo VI
- 19 Vinicius XII
- 7 Guilherme dos Santos IX
- 84 Ivan IV
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 06.05.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 26.05.2018 Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
- 25.02.2018 Шапекоэнсе 3:0 Конкордия Атлетико К
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро Кубок
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе Кубок
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе Серия A
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A
- 02.03.2017 Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 11.12.2016 Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 09.08.2016 Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A
- 06.12.2015 Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A
- 17.08.2015 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|Интернасьональ
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Спорт Ресифи
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Коринтианс
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|7.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Крузейро
|8
|4
|1
|3
|5 - 3
|13
|9.
|Гремио
|8
|3
|4
|1
|8 - 3
|13
|10.
|Васко да Гама
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Палмейрас
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Ботафого
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Витория
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|17.
|Баия
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|18.
|Сантос
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Jandrei получил желтую карточку от судьи
82'
Атлетико Минейро делает замену. Элиас Мендес Триндаде уходит с поля, а Bruno Roberto выходит на его замену.
81'
Barreto получил желтую карточку от судьи
80'
Шапекоэнсе делает замену. Bruno Pacheco уходит с поля, а Barreto выходит на его замену.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Артур IV уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Веллингтон Паулиста из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
63'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
59'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Винисиус Фрейтас выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
56'
Атлетико Минейро делает замену. Gabriel уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
50'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
47'
Luan получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Артур IV бьет в цель!
38'
Леандро Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
36'
Г О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
27'
Леандро Перейра получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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