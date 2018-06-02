- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Конец матча
47' Желтая карточкаSander
64' Желтая карточкаДурадо Родриго
84' Желтая карточкаMagrao I
85' Желтая карточкаМоледо Родриго
90' Желтая карточкаPatrick I
90' Желтая карточкаRaul Prata
|
47'
57'
63'
64'
71'
84'
85'
90'
90'
Состав команд
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
19
Lucca
1
Magrao
I
23
Raul
Prata
4
Durval
56
Sander
55
David
II
90
Рожерио
Жозе
10
Marlone
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 3 Данило Силва Защитник
- 22 Росси Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 2 Дуду Эдуардо Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 21 Camilo III
- 35 Charles Matos
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 23 Raul Prata Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 55 David II Полузащитник
- 5 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 90 Рожерио Жозе Полузащитник
- 30 Gabriel Paulista VI Полузащитник
- 10 Marlone Полузащитник
- 15 Márquez Rafael V Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Mailson Вратарь
- 18 Oswaldo Henriquez Защитник
- 36 Фабрисио Агосто Защитник
- 9 Бастос Мишел Защитник
- 11 Hygor Нападающий
- 95 Carlos XX
- 13 Matheus Ferreira
- 97 Everton Felipe
- 25 Neto XI
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 29.04.2018 Парана 1:2 Спорт Ресифи СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 15.04.2018 Америка Минейро 3:0 Спорт Ресифи СA
- 03.04.2018 Сальгиеро 0:3 Спорт Ресифи П
- 22.03.2018 Сентрал Каруару 1:0 Спорт Ресифи П
- 15.03.2018 Спорт Ресифи 3:0 Санта-Круз П
- 08.03.2018 Спорт Ресифи 1:1 Санта-Круз П
- 04.03.2018 Сальгиеро 1:1 Спорт Ресифи П
- 25.02.2018 Спорт Ресифи 4:0 Витория Табокас П
- 22.02.2018 Бело Жардим 0:0 Спорт Ресифи П
- 18.02.2018 Спорт Ресифи 2:0 Америка Пернамбукано П
- 16.02.2018 Спорт Ресифи 3:3 Ферровиарио К
- 08.02.2018 Сантос Ап 1:2 Спорт Ресифи К
- 03.02.2018 Сентрал Каруару 1:1 Спорт Ресифи П
- 30.01.2018 Спорт Ресифи 2:0 Пескейра П
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
- 29.08.2016 Спорт Ресифи 1:1 Интернасьональ Серия A
- 26.05.2016 Интернасьональ 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 04.10.2015 Интернасьональ 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 02.07.2015 Спорт Ресифи 3:0 Интернасьональ Серия A
- 18.09.2014 Спорт Ресифи 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Интернасьональ 2:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 17.09.2012 Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Серия A
- 25.06.2012 Интернасьональ 2:0 Спорт Ресифи Серия A
- 29.11.2009 Спорт Ресифи 1:2 Интернасьональ Серия A
- 11.08.2009 Интернасьональ 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 31.08.2008 Спорт Ресифи 1:0 Интернасьональ Серия A
- 01.06.2008 Интернасьональ 1:1 Спорт Ресифи Серия A
- 15.05.2008 Спорт Ресифи 3:1 Интернасьональ Кубок Бразилии
- 08.05.2008 Интернасьональ 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии
- 02.11.2007 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|Интернасьональ
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Спорт Ресифи
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Коринтианс
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|7.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Крузейро
|8
|4
|1
|3
|5 - 3
|13
|9.
|Гремио
|8
|3
|4
|1
|8 - 3
|13
|10.
|Васко да Гама
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Палмейрас
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Ботафого
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Витория
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|17.
|Баия
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|18.
|Сантос
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
Второй тайм
90'
Raul Prata получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Patrick получил желтую карточку от судьи
85'
Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
84'
Алессандро Роза Бети Маграо получил желтую карточку от судьи
84'
Интернасьональ делает замену. Дурадо Родриго уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
71'
Спорт делает замену. Рожерио Жозе уходит с поля, а Neto выходит на его замену.
70'
Спорт делает замену. Gabriel уходит с поля, а Бастос Мишел выходит на его замену.
64'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
57'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
47'
Sander получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация