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  5. Серия A
Интернасьональ
0:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
47' Желтая карточка
Sander
64' Желтая карточка
Дурадо Родриго
84' Желтая карточка
Magrao I
85' Желтая карточка
Моледо Родриго
90' Желтая карточка
Patrick I
90' Желтая карточка
Raul Prata
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Raul Prata получил желтую карточку от судьи
90'
Спорт делает замену. Marlone уходит с поля, а Hygor выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Patrick получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Алессандро Роза Бети Маграо получил желтую карточку от судьи

84'
Интернасьональ делает замену. Дурадо Родриго уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
71'
Спорт делает замену. Рожерио Жозе уходит с поля, а Neto выходит на его замену.
70'
Спорт делает замену. Gabriel уходит с поля, а Бастос Мишел выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
57'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Sander получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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