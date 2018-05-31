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Мексика
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Шотландия

До начала игры осталось 2 дня 36 минут, которая состоится 03.06.2018.
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Прогнозы на матч Мексика - Шотландия
Мексика
84.3% (86)
Ничья:
7.8% (8)
Шотландия
7.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Мексика:
37.3% (38)
Мексика:
20.6% (21)
Мексика:
16.7% (17)
Ничья:
7.8% (8)
Шотландия:
3.9% (4)
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