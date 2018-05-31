Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Шотландия

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Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - ШотландияДо начала игры осталось 2 дня 36 минут, которая состоится 03.06.2018.
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Прогнозы на матч Мексика - Шотландия
Мексика
84.3% (86)
Ничья:
7.8% (8)
Шотландия
7.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Мексика:
37.3% (38)
1:0 Мексика:
20.6% (21)
2:0 Мексика:
16.7% (17)
1:1 Ничья:
7.8% (8)
1:2 Шотландия:
3.9% (4)
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