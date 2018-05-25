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Исландия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Норвегия

До начала игры осталось 2 дня 21 час 12 минут, которая состоится 02.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Исландия - Норвегия
Исландия
65.9% (60)
Ничья:
23.1% (21)
Норвегия
11% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Исландия:
26.4% (24)
Исландия:
18.7% (17)
Ничья:
17.6% (16)
Исландия:
13.2% (12)
Норвегия:
6.6% (6)
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