Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Норвегия

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Стадион: Laugardalsvoellur
Предыдущие игры
Исландия (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 28.03.2018 Перу 3:1 Исландия ТМС
- 24.03.2018 Мексика 3:0 Исландия ТМС
- 14.01.2018 Индонезия 1:4 Исландия ТМС
- 11.01.2018 Индонезия 0:6 Исландия ТМС
- 14.11.2017 Катар 1:1 Исландия ТМС
- 08.11.2017 Исландия 1:2 Чехия ТМС
- 09.10.2017 Исландия 2:0 Косово ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Турция 0:3 Исландия ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Исландия 2:0 Украина ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Финляндия 1:0 Исландия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Исландия 1:0 Хорватия ОМЧ2Е
- 28.03.2017 Ирландия 0:1 Исландия ТМС
- 24.03.2017 Косово 1:2 Исландия ОМЧ2Е
- 09.02.2017 Мексика 1:0 Исландия ТМС
- 15.01.2017 Исландия 0:1 Чили ТМС
- 10.01.2017 Китай 0:2 Исландия ТМС
- 15.11.2016 Мальта 0:2 Исландия ТМС
- 12.11.2016 Хорватия 2:0 Исландия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Исландия 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Исландия 3:2 Финляндия ОМЧ2Е
Норвегия (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 26.03.2018 Албания 0:1 Норвегия ТМС
- 23.03.2018 Норвегия 4:1 Австралия ТМС
- 14.11.2017 Словакия 1:0 Норвегия ТМС
- 11.11.2017 Македония 2:0 Норвегия ТМС
- 08.10.2017 Норвегия 1:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 05.10.2017 Сан-Марино 0:8 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2017 Германия 6:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 01.09.2017 Норвегия 2:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Норвегия 1:1 Швеция ТМС
- 10.06.2017 Норвегия 1:1 Чехия ОМЧ2Е
- 26.03.2017 Северная Ирландия 2:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.11.2016 Чехия 2:1 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Азербайджан 1:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Норвегия 0:1 Беларусь ТМС
- 05.06.2016 Бельгия 3:2 Норвегия ТМС
- 01.06.2016 Норвегия 3:2 Исландия ТМС
- 29.05.2016 Португалия 3:0 Норвегия ТМС
- 29.03.2016 Норвегия 2:0 Финляндия ТМС
Последние игры между собой
Исландия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Норвегия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 01.06.2016 Норвегия 3:2 Исландия Товарищеские матчи. Сборные
- 15.10.2013 Норвегия 1:1 Исландия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 11.07.2013 Норвегия 1:1 Исландия Международные матчи
- 07.09.2012 Исландия 2:0 Норвегия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 02.09.2011 Норвегия 1:0 Исландия ЕВРО 2012
- 03.09.2010 Исландия 1:2 Норвегия ЕВРО 2012
- 05.09.2009 Исландия 1:1 Норвегия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 06.09.2008 Норвегия 2:2 Исландия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
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Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - НорвегияДо начала игры осталось 2 дня 21 час 12 минут, которая состоится 02.06.2018.
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Прогнозы на матч Исландия - Норвегия
Исландия
65.9% (60)
Ничья:
23.1% (21)
Норвегия
11% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Исландия:
26.4% (24)
1:0 Исландия:
18.7% (17)
1:1 Ничья:
17.6% (16)
2:0 Исландия:
13.2% (12)
1:2 Норвегия:
6.6% (6)
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