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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
3:1
Конец матча
11' Желтая карточкаБедойя Алехандро
19' Вторая желтая карточкаБедойя Алехандро
19' Желтая карточкаМедунянин Харис
19' Вторая желтая карточкаМедунянин Харис
1:0
21' ПенальтиМартинес Хосеф
28' Желтая карточкаПико Фабрис
2:0
49' ГолМартинес Хосеф
2:1
52' ГолПико Фабрис
3:1
83' ПенальтиМартинес Хосеф
|
11'
19'
19'
19'
21'
1:0
28'
49'
2:0
52'
2:1
83'
3:1
Состав команд
16
Маккэн
Крис
18
Блэйк
Андре
20
Marcus
Epps
10
Дочкал
Борек
Атланта Юнайтед 3-4-3
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Нападающий
- 10 Альмирон Мигель Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 14 Зиззо Сальваторе Защитник
- 22 Mikey Ambrose Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- 30 Andrew Carleton
- Главный тренер: Мартино Херардо
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 3 Jack Elliott
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
76'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
67'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
57'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Маккэн Крис уходит с поля, а Mikey Ambrose выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
23'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
21'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
19'
Медунянин Харис получает вторую желтую карточку. Удаление.
19'
Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
19'
Бедойя Алехандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
11'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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