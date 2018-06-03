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Стадион:
Атланта Юнайтед
3:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
11' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
19' Вторая желтая карточка
Бедойя Алехандро
19' Желтая карточка
Медунянин Харис
19' Вторая желтая карточка
Медунянин Харис
1:0
21' Пенальти
Мартинес Хосеф
28' Желтая карточка
Пико Фабрис
2:0
49' Гол
Мартинес Хосеф
2:1
52' Гол
Пико Фабрис
3:1
83' Пенальти
Мартинес Хосеф
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
76'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
67'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
57'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.

Описание гола
52'
Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Маккэн Крис уходит с поля, а Mikey Ambrose выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
23'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Warren Creavalle выходит на его замену.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
19'
Медунянин Харис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
19'
Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
19'
Бедойя Алехандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
11'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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