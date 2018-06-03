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Стадион:
Нью-Йорк Сити
3:0
Второй тайм: 89'
Орландо Сити
0'
1:0
35' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
77' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
78' Желтая карточка
Росель Ориоль
2:0
79' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
3:0
87' Гол
Моралес Максимильяно
89'
Второй тайм
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
83'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Jose Villarreal выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Сити делает замену. Офори Эбенезер уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Моралес Максимильяно получил желтую карточку от судьи
68'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
65'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Вилья Давид выходит на его замену.
61'
Орландо Сити делает замену. Donny Toia уходит с поля, а Mohammed El-Monir выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нью-Йорк Сити делает замену. Макнамара Томас уходит с поля, а Ben Sweat выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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