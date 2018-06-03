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Стадион: Янки
3:0
Второй тайм: 89'
1:0
35' ГолТажури-Шради Исмаэль
77' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
78' Желтая карточкаРосель Ориоль
2:0
79' ГолТажури-Шради Исмаэль
3:0
87' ГолМоралес Максимильяно
|
35'
1:0
68'
78'
79'
2:0
87'
3:0
Состав команд
19
Jesus
Medina
27
R.
J.
Allen
25
Donny
Toia
16
Кьестан
Саша
10
Josue
Colman
Нью-Йорк Сити 3-4-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 8 Ринг Александр Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 10 Моралес Максимильяно Нападающий
- 19 Jesus Medina Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Шано Максим Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 41 Brad Stuver
- 17 Jonathan Lewis
- 14 Kwame Awuah
- Главный тренер: Patrick Vieira
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 8 Tony Rocha Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 33 Jose Villareal Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 94 Victor II
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС
- 06.03.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.08.2016 Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.05.2016 Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС
- 19.03.2016 Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС
- 17.10.2015 Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 26.07.2015 Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС
- 09.03.2015 Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
87'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
83'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Jose Villarreal выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Сити делает замену. Офори Эбенезер уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
78'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
77'
Моралес Максимильяно получил желтую карточку от судьи
68'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
65'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Вилья Давид выходит на его замену.
61'
Орландо Сити делает замену. Donny Toia уходит с поля, а Mohammed El-Monir выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нью-Йорк Сити делает замену. Макнамара Томас уходит с поля, а Ben Sweat выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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