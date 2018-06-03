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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сапуто
1:0
Конец матча
29' Желтая карточкаЭлис Альберт
33' Желтая карточкаLuis Gil I
1:0
44' ГолJeisson Vargas
65' Желтая карточкаRaheem Edwards
69' Желтая карточкаЛундквист Адам
84' Желтая карточкаМартинес Томас
|
29'
33'
44'
1:0
65'
69'
84'
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
25
Eric
Bird
13
Luis
Gil
I
17
Элис
Альберт
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 33 Донадель Марко Защитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Хьюстон Динамо 4-3-3
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 13 Luis Gil I Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 17 Элис Альберт Нападающий
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- 30 Conor Donovan
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 07.08.2016 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.04.2015 Хьюстон Динамо 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 07.09.2014 Хьюстон Динамо 3:2 Монреаль Импакт МЛС
- 30.06.2014 Монреаль Импакт 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.03.2014 Хьюстон Динамо 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 01.11.2013 Хьюстон Динамо 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 05.10.2013 Хьюстон Динамо 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 25.08.2013 Монреаль Импакт 5:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 20.06.2013 Монреаль Импакт 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 07.10.2012 Хьюстон Динамо 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 22.07.2012 Хьюстон Динамо 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 24.06.2012 Хьюстон Динамо 2:4 Монреаль Импакт МЛС
- 28.02.2009 Хьюстон Динамо 3:2 Монреаль Импакт Товарищеские матчи. Сборные
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
75'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
69'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
65'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
63'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
63'
Хьюстон Динамо делает замену. Луис Гил уходит с поля, а Mauro Manotas выходит на его замену.
57'
Хьюстон Динамо делает замену. Алварес Артуро уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
33'
Луис Гил получил желтую карточку от судьи
29'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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