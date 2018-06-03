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Стадион:
Монреаль Импакт
1:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
29' Желтая карточка
Элис Альберт
33' Желтая карточка
Luis Gil I
1:0
44' Гол
Jeisson Vargas
65' Желтая карточка
Raheem Edwards
69' Желтая карточка
Лундквист Адам
84' Желтая карточка
Мартинес Томас
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
75'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
63'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.

63'
Хьюстон Динамо делает замену. Луис Гил уходит с поля, а Mauro Manotas выходит на его замену.
57'
Хьюстон Динамо делает замену. Алварес Артуро уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Луис Гил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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