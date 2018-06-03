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Стадион: Мэйпфре
3:3
Конец матча
2' Желтая карточкаArtur Moraes III
8' Желтая карточкаОсорио Джонатан
0:1
17' ПенальтиВаскес Виктор II
21' Желтая карточкаЭрнандес Джейсон
0:2
38' ГолРикеттс Тосайн
56' Желтая карточкаУильямс Джош
0:3
57' ГолДжовинко Себастьян
1:3
67' ГолЗарде Гьяси
2:3
81' ГолAlex Crognale
85' Желтая карточкаБоно Александер
3:3
90' ПенальтиФредерико Хигайн
90' Желтая карточкаLiam Fraser
90' Желтая карточкаРикеттс Тосайн
|
17'
0:1
21'
38'
0:2
56'
57'
0:3
67'
1:3
81'
2:3
85'
90'
3:3
90'
90'
Состав команд
24
Jon
Kempin
28
Niko
Hansen
13
Грелла
Майк
11
Зарде
Гьяси
96
Ауро
Альваро
14
Jay
Chapman
27
Liam
Fraser
54
Ryan
Telfer
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 28 Niko Hansen Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 30 Logan Ketterer
- 21 Alex Crognale
- 26 Luis Argudo
- 20 Eduardo Sosa
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Торонто 4-4-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 54 Ryan Telfer Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 7 Васкес Виктор II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 88 Mariano Mino
- 20 Ayo Akinola
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
Торонто (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто МЛС
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю МЛС
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто МЛС
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто МЛС
- 01.08.2016 Торонто 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 14.07.2016 Коламбус Крю 1:1 Торонто МЛС
- 22.05.2016 Торонто 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 17.10.2015 Торонто 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 26.07.2015 Коламбус Крю 3:3 Торонто МЛС
- 15.03.2015 Коламбус Крю 2:0 Торонто МЛС
- 10.08.2014 Коламбус Крю 2:3 Торонто МЛС
- 01.06.2014 Торонто 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 06.04.2014 Коламбус Крю 0:2 Торонто МЛС
- 19.02.2014 Коламбус Крю 3:1 Торонто Товарищеские матчи. Сборные
- 18.08.2013 Коламбус Крю 2:0 Торонто МЛС
- 27.07.2013 Торонто 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 19.05.2013 Торонто 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 29.10.2012 Коламбус Крю 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Рикеттс Тосайн получил желтую карточку от судьи
90'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
85'
Боно Александер получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Alex Crognale бьет в цель!
67'
Торонто делает замену. Ryan Telfer уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
63'
Коламбус Крю делает замену. Грелла Майк уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Niko Hansen уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
58'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
56'
Уильямс Джош получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Рикеттс Тосайн бьет в цель!
22'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
21'
Эрнандес Джейсон получил желтую карточку от судьи
21'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II из команды Торонто забивает с точки!
8'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
2'
Artur получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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