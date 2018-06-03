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Стадион:
Коламбус Крю
3:3
Конец матча
Торонто
0'
2' Желтая карточка
Artur Moraes III
8' Желтая карточка
Осорио Джонатан
0:1
17' Пенальти
Васкес Виктор II
21' Желтая карточка
Эрнандес Джейсон
0:2
38' Гол
Рикеттс Тосайн
56' Желтая карточка
Уильямс Джош
0:3
57' Гол
Джовинко Себастьян
1:3
67' Гол
Зарде Гьяси
2:3
81' Гол
Alex Crognale
85' Желтая карточка
Боно Александер
3:3
90' Пенальти
Фредерико Хигайн
90' Желтая карточка
Liam Fraser
90' Желтая карточка
Рикеттс Тосайн
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Рикеттс Тосайн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
Желтая карточка
85'
Боно Александер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Alex Crognale бьет в цель!

67'
Торонто делает замену. Ryan Telfer уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
63'
Коламбус Крю делает замену. Грелла Майк уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Niko Hansen уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
58'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Уильямс Джош получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Рикеттс Тосайн бьет в цель!
22'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Эрнандес Джейсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Liam Fraser получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II из команды Торонто забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Artur получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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