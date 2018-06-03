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Стадион: Тойота
2:1
Второй тайм: 70'
1:0
25' ГолЦиглер Рето
49' Желтая карточкаLee Nguyen
2:0
51' ГолЛама Ролан
2:1
61' ГолДиоманде Адама
|
25'
1:0
49'
51'
2:0
61'
2:1
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
24
Lee
Nguyen
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 20 Лама Ролан Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 11 Harold Mosquera Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 14 Jimmy Maurer
- 15 Jacori Hayes
- Главный тренер: Oscar Pareja
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 27 Tristan Blackmon Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Нападающий
- 7 Latif Blessing Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 99 Диоманде Адама Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 13 Charlie Lyon
- 28 Shaft Brewer
- 19 James Murphy III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
Лос-Анджелес (последние 13 матчей: +6 =4 -3)
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
66'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Victor Ulloa выходит на его замену.
66'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
55'
Los Angeles FC делает замену. Ли Нгуен уходит с поля, а Диоманде Адама выходит на его замену.
55'
Los Angeles FC делает замену. Joao Moutinho уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
49'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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