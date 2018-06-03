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Стадион:
Даллас
2:1
Второй тайм: 70'
Лос-Анджелес
0'
1:0
25' Гол
Циглер Рето
49' Желтая карточка
Lee Nguyen
2:0
51' Гол
Лама Ролан
2:1
61' Гол
Диоманде Адама
70'
Второй тайм
66'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Victor Ulloa выходит на его замену.
66'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
55'
Los Angeles FC делает замену. Ли Нгуен уходит с поля, а Диоманде Адама выходит на его замену.
55'
Los Angeles FC делает замену. Joao Moutinho уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Лама Ролан бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Ли Нгуен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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