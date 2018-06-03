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Стадион:
Чикаго Файр
1:0
Перерыв
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
30' Гол
Алан Гордон
45' Желтая карточка
Эйлаш Фатей
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Эйлаш Фатей получил желтую карточку от судьи
43'
Чикаго Файр делает замену. Patrick McLain уходит с поля, а Richard Sanchez выходит на его замену.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Алан Гордон бьет в цель!
14'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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