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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота Парк
1:0
Перерыв
1:0
30' ГолАлан Гордон
45' Желтая карточкаЭйлаш Фатей
|
30'
1:0
45'
Состав команд
21
Алан
Гордон
24
Nick
Lima
16
Chris
Wehan
Чикаго Файр 4-3-3
- Основной состав
- 32 Patrick McLain Вратарь
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 9 Luis Solignac Полузащитник
- 19 Mohammed Adams Нападающий
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 10 Катай Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Джонсон Даниэль Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- 45 Richard Sanchez II
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 16 Chris Wehan Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 14 Jackson Yueill
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр МЛС
- 02.07.2016 Чикаго Файр 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 23.03.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 24.07.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Чикаго Файр МЛС
- 04.07.2013 Чикаго Файр 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.07.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 11.09.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 29.05.2011 Чикаго Файр 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 30.09.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Чикаго Файр МЛС
- 11.04.2010 Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 19.07.2009 Чикаго Файр 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.04.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Чикаго Файр МЛС
- 29.06.2008 Чикаго Файр 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 13.04.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3:1
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|3:3
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|0:2
|13
|6
|1
|6
|22 - 22
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:3
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 24
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|1:0
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|3:3
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|2:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|4.
|Лос-Анджелес
|1:2
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|17 - 26
|19
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|18 - 24
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эйлаш Фатей получил желтую карточку от судьи
43'
Чикаго Файр делает замену. Patrick McLain уходит с поля, а Richard Sanchez выходит на его замену.
30'
Г О О О О Л - Алан Гордон бьет в цель!
14'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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