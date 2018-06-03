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Стадион:
Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
10' Желтая карточка
Леердам Келвин
25' Желтая карточка
Делем Жорди
1:0
57' Гол
Corey Baird
87' Желтая карточка
Глэд Джастин
2:0
90' Гол
Силва Луис
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сандей Стивен уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
74'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Родригес Виктор II выходит на его замену.

64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Шипп Харри выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Делем Жорди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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