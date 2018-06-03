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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Рио Тинто
2:0
Конец матча
10' Желтая карточкаЛеердам Келвин
25' Желтая карточкаДелем Жорди
1:0
57' ГолCorey Baird
87' Желтая карточкаГлэд Джастин
2:0
90' ГолСилва Луис
|
10'
25'
57'
1:0
87'
90'
2:0
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
10
Плата
Жоао
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 24 Сперроу Коннор
- 22 Aaron Herrera
- 20 Силва Луис
- Главный тренер: Петке Майк
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 18 Леердам Келвин Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 25 Calle Brown
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.10.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.08.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 29.06.2016 Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 13.03.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.10.2015 Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.08.2015 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.09.2014 Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.08.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.06.2014 Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 14.09.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.06.2013 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.03.2013 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.11.2012 Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.11.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.10.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.07.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.05.2012 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|13
|6
|1
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Чикаго Файр
|14
|5
|2
|7
|20 - 25
|17
|9.
|Монреаль Импакт
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|10.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|1
|6
|19 - 26
|22
|4.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|5.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|7.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|2
|3
|8
|19 - 25
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Силва Луис бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сандей Стивен уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
87'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
74'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Родригес Виктор II выходит на его замену.
64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Шипп Харри выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
25'
Делем Жорди получил желтую карточку от судьи
10'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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