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Бразилия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Хорватия

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 16 минут, которая состоится 03.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Бразилия - Хорватия
Бразилия
91.8% (89)
Ничья:
6.2% (6)
Хорватия
2.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
29.9% (29)
Бразилия:
27.8% (27)
Бразилия:
14.4% (14)
Бразилия:
6.2% (6)
Ничья:
6.2% (6)
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