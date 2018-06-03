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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
11' ГолМайкон Тьяго
38' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
39' Желтая карточкаКортез Бруно
50' Желтая карточкаБрессан Матеус
69' Желтая карточкаЭвертон Соуза
75' Желтая карточкаDouglas Friedrich
77' Желтая карточкаМайкон Тьяго
83' Желтая карточкаZe Rafael
0:2
90' ГолThaciano
|
11'
0:1
38'
39'
46'
50'
60'
69'
77'
83'
90'
0:2
Состав команд
14
Leo
XV
15
Edson
III
17
Elton
I
20
Regis
I
10
Ze
Rafael
12
Кортез
Бруно
17
Рамиро
90
Андре
Филипе
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 15 Edson III Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 20 Regis I Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 23 Junior Brumado Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 6 Мена Эухенио Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 32 Fernando Ribeiro
- 29 Vinicius X
- 36 Lepu
- 37 Fernandinho IX
- 5 Flavio IX
- 27 Italo
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 25 Жаилсон Маркес Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 27 Thonny Anderson Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 32 Матеус Энрике Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 13 Vinicius Lima Полузащитник
- 19 Hernane Нападающий
- 16 Thaciano
- 10 Cicero II
- 21 Madson II
- 48 Paulo Victor III
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 24.05.2018 Баия 4:0 Блуминг КС
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
Гремио (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 31.05.2018 Гремио 0:0 Флуминенсе СA
- 28.05.2018 Сеара 0:1 Гремио СA
- 24.05.2018 Гремио 1:0 Дефенсор Спортинг КЛ
- 20.05.2018 Парана 0:0 Гремио СA
- 16.05.2018 Монагас 1:2 Гремио КЛ
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 10.05.2018 Гремио 3:1 Гойяс К
- 07.05.2018 Гремио 5:1 Сантос СA
- 02.05.2018 Гремио 5:0 Серро Портеньо КЛ
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 26.04.2018 Гойяс 0:2 Гремио К
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Крузейро
|9
|5
|1
|3
|6 - 3
|16
|3.
|Гремио
|9
|4
|4
|1
|10 - 3
|16
|4.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Интернасьональ
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|6.
|Спорт Ресифи
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|Палмейрас
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|9.
|Коринтианс
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Васко да Гама
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|15.
|Сантос
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|17.
|Витория
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Thaciano бьет в цель!
83'
Ze Rafael получил желтую карточку от судьи
77'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
77'
Гремио делает замену. Thonny Anderson уходит с поля, а Pepe выходит на его замену.
75'
Douglas Friedrich получил желтую карточку от судьи
69'
Эвертон Соуза получил желтую карточку от судьи
63'
Баия делает замену. Аллионе Агустин уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
60'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
50'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
46'
Гремио делает замену. Рамиро уходит с поля, а Vinicius Lima выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
38'
Жаилсон Маркес получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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