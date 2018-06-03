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  5. Серия A
Баия
0:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
11' Гол
Майкон Тьяго
38' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
39' Желтая карточка
Кортез Бруно
50' Желтая карточка
Брессан Матеус
69' Желтая карточка
Эвертон Соуза
75' Желтая карточка
Douglas Friedrich
77' Желтая карточка
Майкон Тьяго
83' Желтая карточка
Ze Rafael
0:2
90' Гол
Thaciano
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Thaciano бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Ze Rafael получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
77'
Гремио делает замену. Thonny Anderson уходит с поля, а Pepe выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Douglas Friedrich получил желтую карточку от судьи

72'
Баия делает замену. Edson уходит с поля, а Flavio выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Эвертон Соуза получил желтую карточку от судьи
63'
Баия делает замену. Аллионе Агустин уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
60'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
46'
Гремио делает замену. Рамиро уходит с поля, а Vinicius Lima выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Жаилсон Маркес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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