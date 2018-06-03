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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2736
1:1
Конец матча
7' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
33' Желтая карточкаВеде Антон
0:1
59' ГолRobin Oestlind
1:1
87' ГолFilip Almstroem-Taehti
|
33'
59'
0:1
87'
1:1
Состав команд
29
Danny
Ervik
21
Mahmut
Ozen
24
Веде
Антон
Эргрюте 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 29 Danny Ervik Защитник
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 5 Ланс Антон Защитник
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Полузащитник
- 27 Jens-Lys Michel Cajuste Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 7 Слипер Даниэль Нападающий
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- 14 Daniel Paulson Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Emil Skogh Нападающий
- 19 Jesper Joernvik
- 25 Alexandros Kiourtsidis
- 16 Vaso Colic
- 2 Tim Stolt Hermansson
- 10 Mohamed Said Adan
- 12 Kristoffer Bjoerk
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 5 Linus Andersson Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 22 John Bjoerkengren
- 19 Mergim Laci
- 42 Zlatan Krizanovic
- 4 Osama Hassan
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Эргрюте (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Эргрюте 4:0 Вернаму С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 05.05.2018 Дегерфорс 0:1 Эргрюте С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 03.04.2018 Варбергс Боис 0:2 Эргрюте С
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 11.11.2017 Эргрюте 3:1 Мьельбю С
- 08.11.2017 Мьельбю 2:1 Эргрюте С
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Варбергс Боис 0:0 Эргрюте С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варбергс Боис С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте Суперэттан
- 17.05.2017 Эргрюте 2:1 Фалькенберг Суперэттан
- 11.03.2016 Эргрюте 2:2 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 24.08.2010 Эргрюте 1:2 Фалькенберг Суперэттан
- 17.05.2010 Фалькенберг 1:1 Эргрюте Суперэттан
- 03.03.2009 Эргрюте 2:2 Фалькенберг Товарищеские матчи. Сборные
- 02.09.2008 Фалькенберг 1:2 Эргрюте Суперэттан
- 21.05.2008 Эргрюте 4:2 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|2.
|Эргрюте
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|3.
|АФК Эскильстуна
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Хальмстад
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Дегерфорс
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|ГАИС
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Браге
|11
|3
|6
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Ландскруна
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Норрбю
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|11.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|12.
|Эстер
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|13.
|Варбергс Боис
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Фрей
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|Вернаму
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Filip Almstroem-Taehti бьет в цель!
79'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Erik Zetterberg выходит на его замену.
76'
Эргрюте делает замену. Jens-Lys Michel Cajuste уходит с поля, а Mohamed Said Adan выходит на его замену.
70'
Эргрюте делает замену. Слипер Даниэль уходит с поля, а Emil Skogh выходит на его замену.
64'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а John Bjoerkengren выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Веде Антон получил желтую карточку от судьи
7'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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