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Зрители: 2736
Эргрюте
1:1
Конец матча
Фалькенберг
0'
7' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
33' Желтая карточка
Веде Антон
0:1
59' Гол
Robin Oestlind
1:1
87' Гол
Filip Almstroem-Taehti
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Filip Almstroem-Taehti бьет в цель!
79'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Erik Zetterberg выходит на его замену.
76'
Эргрюте делает замену. Jens-Lys Michel Cajuste уходит с поля, а Mohamed Said Adan выходит на его замену.
70'
Эргрюте делает замену. Слипер Даниэль уходит с поля, а Emil Skogh выходит на его замену.
64'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а John Bjoerkengren выходит на его замену.

Описание гола
59'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Веде Антон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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