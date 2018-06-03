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Стадион: Зрители: 439
Нест-Сотра
1:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
32' Гол
Staale Steen Saethre
45' Желтая карточка
Johnny Furdal
89' Желтая карточка
Haris Cirak
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Haris Cirak получил желтую карточку от судьи
85'
Нест-Сотра делает замену. Петтер Мартинсен уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.
84'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
75'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Олесунн делает замену. Anders Waagan уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Johnny Furdal получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Staale Steen Saethre бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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