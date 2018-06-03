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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ааготнес Зрители: 439
1:0
Конец матча
1:0
32' ГолStaale Steen Saethre
45' Желтая карточкаJohnny Furdal
89' Желтая карточкаHaris Cirak
|
32'
1:0
45'
89'
Состав команд
Нест-Сотра 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 4 Staale Steen Saethre Защитник
- 3 Kristoffer Bidne Защитник
- 2 Erlend Hellevik Larsen Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 6 Peter Soerensen Nergaard Полузащитник
- 12 Petter Martinsen Полузащитник
- 15 Johnny Furdal Полузащитник
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 11 Joachim Edvardsen Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 86 Andreas Roedsand Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- 13 Erlend Johansen
- 23 Bendik Torset
- Главный тренер: Steffen Landro
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 33 Anders Waagan Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 36 Emil Solnoerdal
- 32 Joergen Fylling
- 31 Vemund Hole Vik
- 14 Pape Habib Gueye
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Фана 0:1 Нест-Сотра К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.10.2017 Хёнефосс 0:3 Нест-Сотра ВД
- 14.10.2017 Нест-Сотра 3:0 Бюосен ВД
- 08.10.2017 Виндбьярт 1:1 Нест-Сотра ВД
- 01.10.2017 Нест-Сотра 4:2 Видар ВД
- 24.09.2017 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ВД
- 17.09.2017 Нардо 1:1 Нест-Сотра ВД
- 10.09.2017 Нест-Сотра 2:2 Хёдд ВД
Олесунн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Согндаль
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|4.
|Мьёндален
|11
|5
|4
|2
|9 - 5
|19
|5.
|Улленсакер/Киса
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|6.
|Саннес Ульф
|11
|5
|3
|3
|16 - 15
|18
|7.
|Ерв
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|8.
|Хам-Кам
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Осане
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Нутодден
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|Нест-Сотра
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|12.
|Конгсвингер
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Левангер
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|14.
|Стрёммен
|11
|3
|1
|7
|17 - 20
|10
|15.
|Тромсдален
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Haris Cirak получил желтую карточку от судьи
85'
Нест-Сотра делает замену. Петтер Мартинсен уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.
84'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
75'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Олесунн делает замену. Anders Waagan уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Johnny Furdal получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Staale Steen Saethre бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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