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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 748
Левангер
1:2
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
12' Гол
Ermal Hajdari
50' Желтая карточка
Мандич Станиша
60' Желтая карточка
Велер Кьетил
1:1
84' Гол
Eirik Schulze
86' Желтая карточка
Adria Mateo Lopez
1:2
88' Гол
Хеуген Сигурд
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Левангер делает замену. Андреас Петерсон уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
87'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Adria Mateo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!

78'
Согндаль делает замену. Eirik Birkelund уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
76'
Левангер делает замену. Юнг Виктор уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
62'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
62'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Andreas Lykke Strand выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Велер Кьетил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Ermal Hajdari бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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