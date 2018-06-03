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Стадион: Levanger Stadion Зрители: 748
1:0
12' ГолErmal Hajdari
50' Желтая карточкаМандич Станиша
60' Желтая карточкаВелер Кьетил
1:1
84' ГолEirik Schulze
86' Желтая карточкаAdria Mateo Lopez
1:2
88' ГолХеуген Сигурд
|
12'
1:0
50'
60'
84'
1:1
88'
1:2
Состав команд
13
Robert
Stene
Левангер 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 9 Ermal Hajdari Полузащитник
- 13 Robert Stene Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Paal Aamodt Защитник
- 24 Andreas Lykke Strand Нападающий
- 8 Vegard Voll Нападающий
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 15 Haavard Kleven Lorentsen
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- 19 Igoh Ogbu
- Главный тренер: Roger Naustan
Согндаль 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Юнкерен 0:3 Левангер К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Бюосен 0:3 Левангер К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Согндаль
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|4.
|Мьёндален
|11
|5
|4
|2
|9 - 5
|19
|5.
|Улленсакер/Киса
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|6.
|Саннес Ульф
|11
|5
|3
|3
|16 - 15
|18
|7.
|Ерв
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|8.
|Хам-Кам
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Осане
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Нутодден
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|Нест-Сотра
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|12.
|Конгсвингер
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Левангер
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|14.
|Стрёммен
|11
|3
|1
|7
|17 - 20
|10
|15.
|Тромсдален
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Левангер делает замену. Андреас Петерсон уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
87'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
86'
Adria Mateo получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
78'
Согндаль делает замену. Eirik Birkelund уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
76'
Левангер делает замену. Юнг Виктор уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
62'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
62'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Andreas Lykke Strand выходит на его замену.
60'
Велер Кьетил получил желтую карточку от судьи
50'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Ermal Hajdari бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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