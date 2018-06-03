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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2284
Хам-Кам
2:0
Конец матча
Ерв
0'
1:0
13' Гол
Доннум Арон
16' Желтая карточка
Brice Wembangomo
2:0
51' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
59' Желтая карточка
Арам Халили
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
76'
Ерв делает замену. Ulrik Berglann уходит с поля, а Luke Ferreira выходит на его замену.
69'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
61'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Morten Renaa Olsen выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Арам Халили получил желтую карточку от судьи

57'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Tor Andre Aasheim выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Хам-Кам делает замену. Трульс Йерве Хаген уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Brice Wembangomo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Aron Doennum бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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