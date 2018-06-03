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Стадион: Брискеби Зрители: 2284
1:0
13' ГолДоннум Арон
16' Желтая карточкаBrice Wembangomo
2:0
51' ГолKristian Loenstad Onsrud
59' Желтая карточкаАрам Халили
|
13'
1:0
16'
51'
2:0
59'
Состав команд
15
Доннум
Арон
Хам-Кам 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 19 Sander Eng Strand
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu
- 2 Morten Renaa Olsen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 11 Jan Jenssen Полузащитник
- 33 Лидберг Исак Нападающий
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 95 Luke Ferreira
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
Ерв (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Виндбьярт 1:2 Ерв К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Согндаль
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|4.
|Мьёндален
|11
|5
|4
|2
|9 - 5
|19
|5.
|Улленсакер/Киса
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|6.
|Саннес Ульф
|11
|5
|3
|3
|16 - 15
|18
|7.
|Ерв
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|8.
|Хам-Кам
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Осане
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Нутодден
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|Нест-Сотра
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|12.
|Конгсвингер
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Левангер
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|14.
|Стрёммен
|11
|3
|1
|7
|17 - 20
|10
|15.
|Тромсдален
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
76'
Ерв делает замену. Ulrik Berglann уходит с поля, а Luke Ferreira выходит на его замену.
69'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
61'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Morten Renaa Olsen выходит на его замену.
59'
Арам Халили получил желтую карточку от судьи
57'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Tor Andre Aasheim выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Хам-Кам делает замену. Трульс Йерве Хаген уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
16'
Brice Wembangomo получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Aron Doennum бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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