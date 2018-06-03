3:0
Второй тайм: 76'
1:0
20' ГолКаррильо Андре
2:0
41' ГолГерреро Паоло
3:0
64' ГолГерреро Паоло
Второй тайм
76'
Выиграл подбор у ворот соперника Аль-Мугахви и тут же пробил по воротам, но сделал это, нарушив правила против Куэваса.
75'
Сог убегать на ворота соперника Аль-Сахлави после отличного паса Аль-Джассима, но вышел из ворот Гальес и головой выбил мяч в аут.
74'
Уртадо подхватил мяч на фланге после паса Тапии, но пробить ему не позволил Хаусави, грамотно поставив корпус.
72'
Довольно много болельщиков присутствует сегодня на стадионе. Более восемнадцати тысяч собрал сегодня матч довольно скромных сборных.
71'
Грубо в центре поля сыграл Лойола в ногу сопернику. Можно было давать желтую, но арбитр пожалел нарушителя.
70'
Ответная замена прошла у сборной Перу. Вместо Эдисона Флореса доиграет матч Паоло Уртадо.
69'
Двойная замена произошла у аравийцев. Вместо Аль-Хайбари и Бахбира вышли на поле Аль-Абил и Аль-Хаибри.
67'
Забросил Аль-Сахлави в штрафную на ход Бахбиру, но того опередил вышедший из ворот Гальесе.
66'
И тут же покинул поле Герреро. Вместо него доигрывать поединок будет Джефферсон Фарфан.
64'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Паоло Герреро! Накрутил на фланге защитника Каррильо, сместился в штрафную и мягко навесил на линию вратарской, куда ворвался Герреро и головой вколотил снаряд точно в угол ворот.
62'
Еще одна замена произошла у сборной Перу. Вместо Луиса Адвинкулы на поле вышел Альдо Корсо.
61'
По одной замене провели оба наставника. Вместо Трауко и Аль-Давсари игру продолжат Лойола и Аль-Сахлави соответственно.
60'
Аль-Шахрани с левого фланга пытался прострелить в штрафную, но мяч попал в ногу защитнику и ушел в аут.
59'
А вот и первая желтая карточка в нашем поединке. Это Аль-Мугахви слишком грубо встретил Тапию на фланге.
58'
Запустил пасом Аль_Бурайк по флангу Аль-Дивсари, но того корпусом за пределы поля вместе с мячом оттеснил Йотун.
57'
Каррильо на скорости ворвался в штрафную соперника, но слишком далеко отпустил от себя мяч, и тот вышел за лицевую линию.
56'
Подхватил мяч у лицевой линии Адвинкула и прострелил вдоль ворот на Герреро, но того опередил Хаусави.
55'
Убегал по правому флангу Аль-Муваллад, но напоролся на Трауко, который в чистом подкате выбил мяч.
54'
Аль-Бурайк накрутил соперника на фланге и выполнил прострел в штрафную. но никого из партнеров там не оказалось.
52'
Пауза в матче. Оказался на газоне вышедший в перерыве Аль-Шахрани. Нужна медицинская помощь футболисту.
51'
Пробил в ближний угол из пределов штрафной площади Флорес. Мяч полетел точно в руки голкиперу.
50'
Убежал в контратаку Аль-Муваллад, оторвался от защитников, но на удар у игрока сборной Саудовской Аравии сил не хватило.
49'
Протащил мяч к штрафной Куэвас и выдал пас на ход Каррильо, который продлил на Герреро, но снаряд перехватил Хаусави.
48'
Вырезал хороший пас в штрафную Аль-Давсари на Бахбира, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Сантамария.
47'
Замена в перерыве произошла в составе аравийцев. Вместо Аль-Харби на второй тайм вышел Аль-Шахрани.
46'
Стартовала вторая половина поединка!
Второй тайм
Первый тайм
-
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Отправил он команды на перерыв!
44'
Навесил с угла поля Куэвас на дальнюю штангу, но вышел из ворот Аль-Майюф и кулаками выбил снаряд подальше.
43'
Наевесил со штрафного Аль-Фаридж на одиннадцать метров, где сумел пробить головой Хаусави, но над перекладиной прошла сфера.
41'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Паоло Герреро! Подхватил снаряд в штрафной соперника Флорес и пробил низом в дальний угол. Голкипер сумел отбить перед собой, но первым на добивании оказался Герреро, который вколотил сферу в сетку.
40'
Убежал Трауко по левому флангу и попытался прострелить в штрафную, но мяч угодил в ногу защитнику и ушел за боковую линию.
39'
Опасно было у ворот Саудовской Аравии. Герреро подхватил мяч на углу вратарской после отличного паса Флореса и с разворота стрельнул по воротам, но голкипер не пустил сферу в сетку.
38'
Хорошим пасом Йотун запустил в штрафную Куэваса, но того опередил вышедший из ворот Аль-Майюф.
37'
На скорости пытался ворваться в штрафную соперника Аль-Давсари, но потерял мяч в борьбе с двумя защитниками.
36'
Последовал навес с угла поля в центр штрафной в исполнении Флореса, но вышел из ворот Аль-Майюф и перехватил мяч.
35'
Догнал мяч у лицевой линии Тапия и прострелил вдоль ворот на Герреро, но у того из-под ног снаряд выбил Хаусави на угловой.
34'
Аль-Фаридж диагональным пасом запускал по флангу Аль-Муваллида, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч.
33'
Подхватил мяч возле чужой штрафной Флорес и попытался закрутить в дальнюю девятку, но точность подвела перуанца.
32'
Прорывался на скорости Бахбир в штрафную соперника и откатил под удар Аль-Давсари, но выстрел последнего накрыл Сантамария.
31'
Аль-Харби отдал хороший разрезной пас на Бахбира, но тот не смог обработать мяч и потерял его в борьбе с Рамосом.
30'
Ничего не смогли извлечь из углового перуанцы. После подачи в центр штрафной мяч спокойно выбил головой Аль-Харби.
29'
Прорвался по правому флангу Адвинкула и выполнил подачу на дальнюю штангу, но здесь на угловой выбил Хаусави.
27'
Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Аль-Мугахви. Мяч полетел сильно, но крайне неточно.
26'
Длинным пасом со своей половины поля Абдулайи выводил Аль-Маваллида на ворота, но тот проиграл борьбу Рамосу.
25'
Пытался навесить со штрафного Аль-Бурайк на одиннадцать метров, но в стенку угодил снаряд.
24'
Сантамария обрезался на своей половине поля, после чего вынужден был сбивать Аль-Давсари. Опаснейший штрафной исполнят "орлы пустыни".
23'
Получил по ногам на фланге Куэвас от Аль-Фариджа. Все видел арбитр и назначил штрафной удар.
21'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Андре Каррильо! Пробил по воротам с дальней дистанции Каррильо. Мяч попал в защитника и отскочил к все тому же Каррильо, который с лету зарядил в дальний угол. По невероятной траектории снаряд полетел точно в девятку.
20'
Куэвас отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на фланг, но Каррильо не хватило скорости, чтобы сохранить сферу в поле.
19'
Поборолся на фланге Флорес и смог протолкнуть в штрафную на партнера, но сделал это, нарушив правила.
18'
Прорывался по правой бровке Каррильо, но напоролся на Аль-Фариджа, который в чистом подкате выбил мяч в аут.
17'
Каррильо выводил на ворота соперника Герреро, но того корпусом оттеснил Абдулайи и не пустил к мячу.
16'
Выиграл верх на чужой половине поля Герреро и головой сбросил на Каррильо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
14'
Хороший пас в штрафную вырезал Флорес на Каррильо, который в касание пробил по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.
13'
Йотун разрезным пасом запустил в штрафную Герреро, но в последний момент мяч в чистейшем подкате выбил Хаусави.
12'
Долго контролируют мяч перуанцы в центре поля, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
11'
Догнал мяч у лицевой линии Тапия после паса Каррильо и прострелил в штрафную, но сфера в полете покинула пределы поля.
10'
Мог убегать на ворота соперника Бахбир после отличного паса Абдулайи, но не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
9'
Убежал по флангу Аль-Харби и выполнил навес в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
7'
Навесил со штрафного Куэвас на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Абдулайи, который выбил его подальше.
6'
Длинным пасом искал Йотун в штрафной соперника Герреро, но этот пас без проблем перехватил Хаусави.
5'
Подхватил мяч перед штрафной соперника Тапия после паса Каррильо и тут же пробил по воротам, но выручил свою команду Аль-Майюф.
4'
Вот уже убежал по левой бровке Аль-Давсари и навесил в штрафную. но вышел из ворот Гальесе и перехватил этот пас.
3'
Забросил Тапия в штрафную соперника на ход Герреро, но мяч срезался с ноги и прилетел в руки голкиперу.
2'
Перуанцы будут играть в белой форме с красной полосой, аравийцы выбрали себе зеленые цвета. Активнее начали поединок "инки".
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на товарищеский матч между сборными Перу и Саудовской Аравии. Обе команды продолжают подготовку к ЧМ 2018. Хоть фаворитами считаются "инки", но аравийцы способны навязать достойное сопротивление и удивить соперника. Так что будет интересно взглянуть на будущего оппонента сборной России. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы на матч Перу 3:0 Саудовская Аравия
Перу
83.5% (157)
Ничья:
12.2% (23)
Саудовская Аравия
4.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Перу:
31.4% (59)
2:0 Перу:
22.3% (42)
2:1 Перу:
21.3% (40)
1:1 Ничья:
10.1% (19)
3:1 Перу:
3.7% (7)
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