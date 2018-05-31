Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - Северная Ирландия

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Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - Северная ИрландияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 16 минут, которая состоится 03.06.2018.
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Прогнозы на матч Коста-Рика - Северная Ирландия
Коста-Рика
42.6% (40)
Ничья:
36.2% (34)
Северная Ирландия
21.3% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.9% (29)
2:1 Коста-Рика:
21.3% (20)
1:0 Коста-Рика:
10.6% (10)
0:1 Северная Ирландия:
7.4% (7)
1:2 Северная Ирландия:
7.4% (7)
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