Первый тайм

41' Очередной угловой удар на левом фланге заработали испанцы, Коке выполнил подачу в штрафную, откуда сумел пробить головой Коста, но немного неточно.

40' Лихтштайнер грубовато играет на правом фланге обороны, капитан сборной Швейцарии заблокировал проход Аспиликуэты.

39' Давид Сильва фолит в центре поля, полузащитник "Ман Сити" сбил Закария, стандарт в пользу швейцарцев.

38' Швейцарцы стараются компактно обороняться большими силами, но вот контригры мы пока не видим.

37' Угловой удар на правом фланге заработали испанцы, Коке выполнил прямую подачу в штрафную, но верх в очередной раз остается за гостями.

36' Аспас получил передачу на правом фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но там первым на мяче был Аканджи.

35' И ещё один фол в центре поля фиксирует арбитр, в этот раз Закариа завалил на газон Иньесту.

33' Тьяго нарушает правила в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Цубера, штрафной удар в пользу швейцарцев.

32' Взяли небольшую паузу обе команды после гола, испанцы спокойно перекатывают мяч в центре поля.

30' Заслуженный гол забивают испанцы, хозяева уверенно контролируют мяч на чужой половине поля, создавая давление на ворота соперника.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! АРСАЛЬЮС!!! Испания открывает счет! Давид Сильва выиграл борьбу на левом фланге и скинул мяч в центр, откуда точно пробил в касание Арсальюс, классный гол забивает защитник!

27' Сильва обыгрался с партнером на краю штрафной и выполнил прострел в центр, но безуспешно.

26' Пошел дождь в Вильярреале, посмотрим, как этот факт повлияет на игру обеих команд.

25' Альба получил передачу на левом фланге атаки и выполнил пас в штрафную, но там Сильва не смог остановить мяч.

24' Лихтштайнер подключился к атаке своей команды и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда сумел пробить в касание Джемаили, но выше цели.

22' Коста нарушает правила в центре поля, нападающий сборной Испании сбил Бехрами, штрафной удар в пользу швейцарцев.

21' Сильва получил хорошую скидку от Косты и пробил в дальний угол, но немного неточно, сфера пролетела рядом со штангой.

20' 62 на 38, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции, испанцы владеют инициативой в первом тайме.

19' Давид Сильва подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную соперника со стандарта, откуда сумел пробить головой Аспас, но очень неточно.

18' Бехрами нарушает правила на правом фланге обороны, полузащитник сборной Швейцарии сбил Альбу.

17' Угловой удар на правом фланге заработали швейцарцы, Шакири выполнил подачу на ближнюю штангу, но там первым на мяче был Сильва.

16' Шакири здорово обыграл своего оппонента на линии штрафной соперника, но пробить с выгодной позиции не удалось.

15' Аспиликуэта снова фолит на чужой половине поля, в этот раз защитник подтолкнул Джемаили, штрафной удар в пользу Швейцарии.

14' Испанцы быстро перехватывают мяч на чужой половине поля, гостям пока не удается перейти большими силами на половину поля соперника.

13' Аспиликуэта нарушает правила на чужой половине поля, защитник сборной Испании сбил Сеферовича.

12' Угловой удар на левом фланге разыграли испанцы, Иньеста выполнил передачу в штрафную, но Сильве не удалось зацепиться за мяч.

10' Спокойный темп игры в начале матча, территориально мяч держится больше в центре поля под контролем испанцев.

9' Диего Коста получил передачу на чужой половине поля, но арбитр прервал эту атаку Испании, зафиксировав офсайд.

8' Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты сборной Испании, хозяева подолгу разыгрывают свои позиционные атаки.

6' Коке нарушает правила в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Цубера, штрафной удар в пользу швейцарцев.

5'

Первый угловой удар на левом фланге разыграли испанцы, Тьяго навесил в штрафную, но верх остается за гостями.

4' Тьяго подхватил мяч перед штрафной соперника и классно пробил в касание, но Зоммер сумел парировать этот удар.



3' Испанцы привычно берут мяч под свой контроль в начале игры, но швейцарцы стараются высоко встречать своего соперника.

2' Сборная Испании сегодня будет действовать на поле в красно-синих цветах, Швейцария в белом комплекте.