Стадион: Эстадио де ла Керамика
1:0
29' ГолАрсальюс Альваро
Первый тайм
41'
Очередной угловой удар на левом фланге заработали испанцы, Коке выполнил подачу в штрафную, откуда сумел пробить головой Коста, но немного неточно.
40'
Лихтштайнер грубовато играет на правом фланге обороны, капитан сборной Швейцарии заблокировал проход Аспиликуэты.
39'
Давид Сильва фолит в центре поля, полузащитник "Ман Сити" сбил Закария, стандарт в пользу швейцарцев.
38'
Швейцарцы стараются компактно обороняться большими силами, но вот контригры мы пока не видим.
37'
Угловой удар на правом фланге заработали испанцы, Коке выполнил прямую подачу в штрафную, но верх в очередной раз остается за гостями.
36'
Аспас получил передачу на правом фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но там первым на мяче был Аканджи.
35'
И ещё один фол в центре поля фиксирует арбитр, в этот раз Закариа завалил на газон Иньесту.
33'
Тьяго нарушает правила в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Цубера, штрафной удар в пользу швейцарцев.
32'
Взяли небольшую паузу обе команды после гола, испанцы спокойно перекатывают мяч в центре поля.
30'
Заслуженный гол забивают испанцы, хозяева уверенно контролируют мяч на чужой половине поля, создавая давление на ворота соперника.
29'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! АРСАЛЬЮС!!! Испания открывает счет! Давид Сильва выиграл борьбу на левом фланге и скинул мяч в центр, откуда точно пробил в касание Арсальюс, классный гол забивает защитник!
27'
Сильва обыгрался с партнером на краю штрафной и выполнил прострел в центр, но безуспешно.
26'
Пошел дождь в Вильярреале, посмотрим, как этот факт повлияет на игру обеих команд.
25'
Альба получил передачу на левом фланге атаки и выполнил пас в штрафную, но там Сильва не смог остановить мяч.
24'
Лихтштайнер подключился к атаке своей команды и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда сумел пробить в касание Джемаили, но выше цели.
22'
Коста нарушает правила в центре поля, нападающий сборной Испании сбил Бехрами, штрафной удар в пользу швейцарцев.
21'
Сильва получил хорошую скидку от Косты и пробил в дальний угол, но немного неточно, сфера пролетела рядом со штангой.
20'
62 на 38, такую статистику владения мячом продемонстрировали режиссеры трансляции, испанцы владеют инициативой в первом тайме.
19'
Давид Сильва подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную соперника со стандарта, откуда сумел пробить головой Аспас, но очень неточно.
18'
Бехрами нарушает правила на правом фланге обороны, полузащитник сборной Швейцарии сбил Альбу.
17'
Угловой удар на правом фланге заработали швейцарцы, Шакири выполнил подачу на ближнюю штангу, но там первым на мяче был Сильва.
16'
Шакири здорово обыграл своего оппонента на линии штрафной соперника, но пробить с выгодной позиции не удалось.
15'
Аспиликуэта снова фолит на чужой половине поля, в этот раз защитник подтолкнул Джемаили, штрафной удар в пользу Швейцарии.
14'
Испанцы быстро перехватывают мяч на чужой половине поля, гостям пока не удается перейти большими силами на половину поля соперника.
13'
Аспиликуэта нарушает правила на чужой половине поля, защитник сборной Испании сбил Сеферовича.
12'
Угловой удар на левом фланге разыграли испанцы, Иньеста выполнил передачу в штрафную, но Сильве не удалось зацепиться за мяч.
10'
Спокойный темп игры в начале матча, территориально мяч держится больше в центре поля под контролем испанцев.
9'
Диего Коста получил передачу на чужой половине поля, но арбитр прервал эту атаку Испании, зафиксировав офсайд.
8'
Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты сборной Испании, хозяева подолгу разыгрывают свои позиционные атаки.
6'
Коке нарушает правила в центре поля, полузащитник сборной Испании сбил Цубера, штрафной удар в пользу швейцарцев.
5'
Первый угловой удар на левом фланге разыграли испанцы, Тьяго навесил в штрафную, но верх остается за гостями.
4'
Тьяго подхватил мяч перед штрафной соперника и классно пробил в касание, но Зоммер сумел парировать этот удар.
3'
Испанцы привычно берут мяч под свой контроль в начале игры, но швейцарцы стараются высоко встречать своего соперника.
2'
Сборная Испании сегодня будет действовать на поле в красно-синих цветах, Швейцария в белом комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Эстадио де ла Керамика" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Команды появились на футбольном поле, звучат гимны.
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором сборная Испании сыграет со сборной Швейцарии. Встреча состоится в Вильярреале, на стадионе "Эстадио де ла Керамика". Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Первый тайм
41'
Иньеста Андрес пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
41'
Плохо сыграл Родригес Рикардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Арсальюс Альваро из команды Испания идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Шанс! Коста Диего из команды Испания пробил головой, но мимо
40'
Коке Хорхе из команды Испания подал угловой слева.
40'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аспас Яго и Сильва Давид из команды Испания.
39'
Судья сигнализирует, что Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Аспиликуэта Сесар
39'
38'
Судья сигнализирует, что Тьяго Алькантара из команды Испания поставил подножку. Пострадал Закария Денис
38'
Судья сигнализирует, что Сильва Давид из команды Испания поставил подножку. Пострадал Закария Денис
37'
Судья сигнализирует, что Иньеста Андрес из команды Испания поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
37'
Лихтштайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Иньеста Андрес из команды Испания отправил кросс в штрафную...
36'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Коке Хорхе из команды Испания подал угловой справа.
36'
Аканджи Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Закария Денис из команды Швейцария играет слишком грубо. Иньеста Андрес оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Тьяго Алькантара из команды Испания поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
34'
33'
Выглядело как неплохой момент. Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
33'
Шакири Джердан из команды Швейцария делает пас партнеру.
33'
Испания имеет хороший шанс забить.
32'
31'
Игра в одни ворота сейчас. Испания доминирует и владеет мячом
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
29'
Сильва Давид сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Арсальюс Альваро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
29'
Сильва Давид из команды Испания отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Арсальюс Альваро из команды Испания отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Отличный пас сделал Джемаили Блерим из команды Швейцария. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
27'
Сильва Давид из команды Испания отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Иньеста Андрес из команды Испания делает пас партнеру.
27'
27'
Альба Хорди из команды Испания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Сеферович Харис из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Альба Хорди из команды Испания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Коке Хорхе из команды Испания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Испания имеет хороший шанс забить.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Сильва Давид из команды Испания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Джемаили Блерим нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
24'
Плохо сыграл Пике Херард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
23'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария идет с мячом вперед на обострение...
23'
22'
Судья сигнализирует, что Коста Диего из команды Испания поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
21'
21'
Сильва Давид нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Коста Диего из команды Испания делает передачу одноклубнику.
21'
20'
Бехрами Валон наказан за толчок Коке Хорхе
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
20'
Лихтштайнер Штефан из команды Швейцария делает неудачный навес.
19'
Швейцария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
18'
Сильва Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Бехрами Валон наказан за толчок Альба Хорди
17'
17'
16'
Де Хеа Давид взял и забрал мяч на выходе
16'
Родригес Рикардо из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
16'
Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шакири Джердан из команды Швейцария подал угловой справа.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Шакири Джердан мяч отрикошетил от ворот
15'
Родригес Рикардо из команды Швейцария отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Аспиликуэта Сесар из команды Испания играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
14'
Аканджи Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Коке Хорхе из команды Испания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Аканджи Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
13'
13'
Аспиликуэта Сесар наказан за толчок Сеферович Харис
13'
Иньеста Андрес из команды Испания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иньеста Андрес и Сильва Давид из команды Испания.
12'
Альба Хорди из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
12'
Аканджи Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
9'
Испания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
Коста Диего из команды Испания в офсайде
8'
Сеферович Харис из команды Швейцария в офсайде
7'
7'
Испания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
6'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Швейцария поставил подножку. Пострадал Сильва Давид
6'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе из команды Испания поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Иньеста Андрес выбил мяч подальше от ворот.
5'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Джемаили Блерим из команды Швейцария делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Лихтштайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тьяго Алькантара из команды Испания отправил кросс в штрафную...
2'
Иньеста Андрес из команды Испания разыграл угловой с левого угла.
2'
Тьяго Алькантара бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
2'
Коке Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Испания 1:0 Швейцария
Испания
93.8% (181)
Ничья:
5.2% (10)
Швейцария
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Испания:
29.5% (57)
2:1 Испания:
22.8% (44)
3:1 Испания:
18.1% (35)
1:0 Испания:
10.4% (20)
3:0 Испания:
5.2% (10)
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